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Первые случаи заражения «Кракеном» выявили в Забайкальском крае

Фото Первые случаи заражения «Кракеном» выявили в Забайкальском крае
Фото Первые случаи заражения «Кракеном» выявили в Забайкальском крае

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса «Кракен» были выявлены в Забайкалье. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что в Забайкальском крае было выявлено пять случаев заражения новым вариантом коронавируса под названием «Кракен», пишет ZabNews.

«Мы отправляем все исследования в Иркутскую лабораторию, там определяют штаммы, которые есть в регионе, из них пять проб оказались положительными», — рассказала Лапа.

Кроме того, руководитель ведомства уточнила, что штамм «Кракен» намного заразнее, чем его предшественник «Омикрон». На данный момент ситуация с заражением любыми штаммами коронавируса контролируется и в медучреждениях есть свободные койки.

Напомним, вирусолог оценил степень опасности нового штамма «Кракен» для россиян.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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