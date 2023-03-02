Первые случаи заражения «Кракеном» выявили в Забайкальском крае

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Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса «Кракен» были выявлены в Забайкалье. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что в Забайкальском крае было выявлено пять случаев заражения новым вариантом коронавируса под названием «Кракен», пишет ZabNews.

«Мы отправляем все исследования в Иркутскую лабораторию, там определяют штаммы, которые есть в регионе, из них пять проб оказались положительными», — рассказала Лапа.

Кроме того, руководитель ведомства уточнила, что штамм «Кракен» намного заразнее, чем его предшественник «Омикрон». На данный момент ситуация с заражением любыми штаммами коронавируса контролируется и в медучреждениях есть свободные койки.

Напомним, вирусолог оценил степень опасности нового штамма «Кракен» для россиян.