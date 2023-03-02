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Под Новосибирском арестовали двух цыганок по подозрению в мошенничестве

Фото Под Новосибирском арестовали двух цыганок по подозрению в мошенничестве
Фото Под Новосибирском арестовали двух цыганок по подозрению в мошенничестве

Фото: Судебный департамент НСО

В Новосибирской области в СИЗО отправили двух цыганок, которые обокрали женщину под видом снятия порчи.

В Бердске избрали меру пресечения двум цыганкам из Красноярска, которых подозревают в мошенничестве. Меру пресечения избрал городской суд, обе женщины пробудут в СИЗО до 27 апреля.

По данным следствия, подозреваемые 27 февраля около 15 часов под предлогом снятия порчи украли деньги у жительницы Бердска. В общей сложности потерпевшая лишилась почти 172 тысяч рублей. ,

Подозреваемые отрицают свою причастность к преступлению и выступали против меры пресечения, связанной с лишением свободы. Однако суд вынес решение о водворении цыганок в СИЗО, так как у них нет регистрации в Бердске и постоянного источника дохода.

Напомним, в Новосибирске мать избитого цыганами мальчика получила отказ в возбуждении дела.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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