Пора на дачу: вот что нужно сделать в огороде до наступления тепла

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Как только сойдёт снег, можно смело ехать на свою любимую дачу и начинать подготовку к новому сезону, уверяют профессиональные российские агрономы. Список первых важных дачных дел смотрите ниже.
По мнению экспертов в области земледелия и садоводства, а также опытных дачников, уже в марте, когда осядет снег и частично откроется земельный грунт можно приступать к подготовительным работам. Список включает десять обязательных приёмов, которые следует провести ещё до наступления тепла, не дожидаясь апреля.
Влага в почве лишней не бывает. Задержать её пока она ещё в стадии снега можно приёмом уплотнения. Проще всего это сделать собственными ногами – наденьте широкую обувь и просто утаптывайте снег на участке. Можно дополнительно набрасывать снежные бугорки в нужных местах и уплотнять их ногами.
В снегу сделайте канавки по направлению к той стороне, куда нужно отвести воду (лучше поперёк склона и по границам участка). Также при застое влаги вблизи кустов и деревьев ее отводят, соорудив канавку из земли (лишняя обильная снеговая влага таит в себе грибковые инфекции).
Чтобы уберечь кору садовых деревьев от ярких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца, следует побелить стволы водоэмульсионной краской (более стойкая, чем классическая известь).
Санитарную обрезку делают как можно раньше в марте, чтобы успеть до начала сокодвижения. Удалять нужно сухие и поломанные ветки, также растущие внутрь кроны мелкие веточки и волчки (вертикальные мощные побеги), их нужно либо срезать (на наружную почку), либо отогнуть горизонтально и так зафиксировать.
Коварные боярышницы прячут свои гнёзда на ветках деревьев, а почковый клещ засел в раздутых почках кустарников. Подобные гнёзда, вздутые почки, а также мумифицированные плоды и ягоды (рассадник для инфекций).
Если в мартовский день температура воздуха не опускается ниже плюс 5 градусов, смело приступайте к профилактической обработке деревьев и кустарников. Для этого приготовьте бордосскую жидкость (противогрибковый фунгицид из раствора извести и медного купороса): трёхпроцентным раствором смело опрыскивайте деревья, а двухпроцентным – кустарники.
Пересмотрите свои запасы садовых и огородных инструментов. Необходимый дачный минимум: лопата, вилы, грабли, вёдра, лейка, садовый нож, садовая пила, парочка секаторов (на длинных и коротких ручках), садовый вар и садовая краска, а также стремянка.
Прошлогодний мусор, вытаявший из-под снега, таит в себе грибковые инфекции, да и выглядит крайне неэстетично. Аккуратно сгребите листья и ветки, уберите остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу – она вам еще пригодится.
Осмотрите и подремонтируйте теплицу. Также промойте её внутри и снаружи раствором марганцовки, уксуса или гашеной извести.
Если земля слишком кислая, нужно провести известкование. На 1 кв.м внесите 550 г извести и хорошо подрыхлите почву на глубину до 6 см. Теперь ваши растения будут защищены от наростов на корнях (килы) и проволочника! А чтобы подкормить почву, обязательно внесите азотные удобрения (5-12 г на 1 кв.м).
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