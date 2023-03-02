Пора на дачу: вот что нужно сделать в огороде до наступления тепла

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Как только сойдёт снег, можно смело ехать на свою любимую дачу и начинать подготовку к новому сезону, уверяют профессиональные российские агрономы. Список первых важных дачных дел смотрите ниже.

По мнению экспертов в области земледелия и садоводства, а также опытных дачников, уже в марте, когда осядет снег и частично откроется земельный грунт можно приступать к подготовительным работам. Список включает десять обязательных приёмов, которые следует провести ещё до наступления тепла, не дожидаясь апреля.

1. Снегозадержание.

Влага в почве лишней не бывает. Задержать её пока она ещё в стадии снега можно приёмом уплотнения. Проще всего это сделать собственными ногами – наденьте широкую обувь и просто утаптывайте снег на участке. Можно дополнительно набрасывать снежные бугорки в нужных местах и уплотнять их ногами.

2. Водоотведение.

В снегу сделайте канавки по направлению к той стороне, куда нужно отвести воду (лучше поперёк склона и по границам участка). Также при застое влаги вблизи кустов и деревьев ее отводят, соорудив канавку из земли (лишняя обильная снеговая влага таит в себе грибковые инфекции).

3. Побелка.

Чтобы уберечь кору садовых деревьев от ярких ультрафиолетовых лучей весеннего солнца, следует побелить стволы водоэмульсионной краской (более стойкая, чем классическая известь).

4. Обрезка.

Санитарную обрезку делают как можно раньше в марте, чтобы успеть до начала сокодвижения. Удалять нужно сухие и поломанные ветки, также растущие внутрь кроны мелкие веточки и волчки (вертикальные мощные побеги), их нужно либо срезать (на наружную почку), либо отогнуть горизонтально и так зафиксировать.

5. Бой с вредителями.

Коварные боярышницы прячут свои гнёзда на ветках деревьев, а почковый клещ засел в раздутых почках кустарников. Подобные гнёзда, вздутые почки, а также мумифицированные плоды и ягоды (рассадник для инфекций).

6. Обработка.

Если в мартовский день температура воздуха не опускается ниже плюс 5 градусов, смело приступайте к профилактической обработке деревьев и кустарников. Для этого приготовьте бордосскую жидкость (противогрибковый фунгицид из раствора извести и медного купороса): трёхпроцентным раствором смело опрыскивайте деревья, а двухпроцентным – кустарники.

7. Инвентаризация инструментов.

Пересмотрите свои запасы садовых и огородных инструментов. Необходимый дачный минимум: лопата, вилы, грабли, вёдра, лейка, садовый нож, садовая пила, парочка секаторов (на длинных и коротких ручках), садовый вар и садовая краска, а также стремянка.

8. Уборка.

Прошлогодний мусор, вытаявший из-под снега, таит в себе грибковые инфекции, да и выглядит крайне неэстетично. Аккуратно сгребите листья и ветки, уберите остатки прошлогодних плодов и экскременты животных. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу – она вам еще пригодится.

9. Тепличные работы.

Осмотрите и подремонтируйте теплицу. Также промойте её внутри и снаружи раствором марганцовки, уксуса или гашеной извести.

10. Подкормка почвы.

Если земля слишком кислая, нужно провести известкование. На 1 кв.м внесите 550 г извести и хорошо подрыхлите почву на глубину до 6 см. Теперь ваши растения будут защищены от наростов на корнях (килы) и проволочника! А чтобы подкормить почву, обязательно внесите азотные удобрения (5-12 г на 1 кв.м).