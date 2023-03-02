Православный календарь на март 2023 года: главные религиозные праздники

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Весь первый весенний месяц верующие постятся (период Великого поста), потому торжества не положены. Однако в Православном календаре на март 2023 года есть значимые события, отмечать их можно соответствующей молитвой и визитом в храм.

Мартовские православные события

1. Три родительские субботы — 11, 18 и 25 марта — Дни поминовения усопших.

Верующие в эти весенние субботы собираются в храмах, чтобы помолиться о родных, близких, чья земная жизнь закончилась (христиане верят, что смерть тела не уничтожает личность человека, лишь прекращает его телесное общение с близкими. Жива остается бессмертная душа, которая нуждается в молитве, духовном общении, и конечно, в помощи).

2. Средний полиелейный праздник — 9 марта — первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи

В этот день нельзя есть красные продукты, веселиться, а также ничего нельзя резать ножом. Приметы связаны с историей этого памятного дня, когда голову Иоанна Предтечи (Иоанн Креститель, который крестил Христа в реке Иордан) была отсечена мечом по приказу царя Ирода и его жены Иродиады. Тело Иоанна погребли его ученики, а голову Иродиада положила в сосуд и погребла в поместье Ирода на Елеонской горе. Много лет спустя на этом месте во время строительства храма сосуд с главой обнаружили монахи (Первое обретение главы), но позже, боясь осквернения святыни, вновь спрятали её под землю.

Спустя годы Иоанн Предтечи явился во сне двум инокам и открыл место расположения своей головы. Откопав сосуд со святыней, иноки решили забрать его себе, но им помешал горшечник, в видениях которому явился сам Иоанн и велел забрать святыню у ленивых иноков. Позднее глава оказалась погребена в пещере близ Емессы, где годы спустя основали монастырь. Архимандриту этой обители Маркелу явился Иоанн и показал, где скрыта его глава – это второе Обретение главы. Сейчас она хранится в Константинополе.

В этот день, 9 марта 2023 года можно молиться Иоанну Предтече о здоровье, плодородии и избавлении от головной боли. Также в этот день наши предки помогали птицам вить гнезда – подкармливали их или строили скворечники.

3. День Иконы Божией Матери (именуемой «Державная») – 15 марта.

Одна из особо почитаемых икон, которая была обнаружена особым образом и в особое для Российского Государства время. Она была сокрыта в селе Коломенское еще во времена Наполеоновских разграблений (икону вывезли из Москвы и спрятали, чтобы образ Богородицы не оказался в руках врага). Святыня была обнаружена в тот же момент, когда Николай II отрекся от престола.

Считается, что Державная икона помогает всем верующим, которые просят ее о торжестве правды, о радости, о любви, о мире и спасении, о здоровье и исцелении от самых страшных недугов.

В этот день нельзя делать все то, что противно Господу и идет в разрез с жизнью христианина – заниматься гаданиями, заговорами и прочим магизмом, сверяться с приметами, «отмечать праздник» алкоголем и шумными непотребными застольями.

4. «Сорок мучеников» – 22 марта.

в этот день православные верующие чтят память 40 мучеников Севастийских. Этих преданных Христу воинов пытались заставить отречься от христианской веры, выгнав на лед озера без одежды. Спустя сутки непреклонным воинам перебили колени, тела сожгли, а пепел бросили в воду. Событие хранилось в строгом секрете, но образы страдальцев предстали перед епископом Севастийским и рассказали обо всем. Он нашел их останки и похоронил с почестями.

В этот день обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов. Также православные люди молятся Севастийским мученикам, чтобы их близкие и родные успешно окончили военную службу и вернулись домой живыми.

На этот день снижается строгость в приеме постной пищи и проводится Литургия Преждеосвященных Даров. Церковь рекомендует читать беседу Василия Великого «на день святых четыредесяти мучеников» и, конечно же, посетить в этот день храм, чтобы присутствовать на литургии.