Предприниматели отдают предпочтение рублевым вкладам

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По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 трлн рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет, сообщила пресс-служба кредитной организации.

За год клиенты сегмента СМБ разместили в банке свыше 2 млн депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 млн рублей и приблизилась к 30 млн.

«В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 трлн рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами, что наряду с рыночными ставками сделало наше предложение одним из самых конкурентоспособных на рынке», − комментирует Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Чтобы помочь клиентам диверсифицировать портфель средств, а также на фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре предприниматели получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты разместили в банке почти 1 млрд юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 млн юаней.