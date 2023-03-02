Прибавят с 3 марта: пенсионерам с доходами ниже 12000 рублей пообещали доплату

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Государство окажет финансовую поддержку категории российских пенсионеров, вынужденной выживать на пособие, не дотягивающее до прожиточного минимума.

Не секрет, что многие российские пенсионеры довольствуются пособием по старости, которое не дотягивает даже до прожиточного минимума. А он в нынешнем году, в силу инфляционных процессов, вырос. Размеры зависят от бюджетных возможностей отдельно взятого региона. Так, во Владимирской и Смоленской областях ПМ пенсионера (отличается от ПМ работающего человека) составляет 11 992 рубля, в Вологодской — 12 486 рублей, а в Ленинградской — 12 733 рубля.

В тех случаях, когда доходы неработающего пенсионера не дотягивают до 12 000 рублей, государство будет выплачивать дополнительные средства. Такая доплата будет приходить ежемесячно.

По заверениям российских властей, перерасчет до минимума специалисты объединённого Социального фонда России сделают автоматически. Социальная доплата будет приходить по обычному графику — с 3 по 25 число каждого месяца.

Юридические подробности

При расчёте суммы материального обеспечения учитывается не только пенсия, но также надбавки к ней, ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на коммунальные услуги и проезд на всех видах транспорта, пояснила российский адвокат Ольга Алешина. По её словам, не берутся в расчёт только социальные выплаты, имеющие единовременный, разовый характер.

Другие доплаты к пенсии

Кроме вышеописанной ежемесячной выплаты, многим российским пенсионерам полагаются и другие различные доплаты к пенсии. Некоторые из них назначаются автоматически, для получения других требуется подать заявление и собрать документы.

1. Доплата за иждивенцев (на детей и внуков, братьев и сестёр в возрасте до 18 лет (студенты до 23 лет) при отсутствии родителей, которые должны их содержать, а также на родителей и супруга, если они достигли пенсионного возраста либо имеют инвалидность) – назначается по заявлению.

2. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – разные виды этой доплаты назначаются автоматически или по заявлению.

3. Доплата за дополнительный стаж работающим пенсионерам выплачивается в автоматическом режиме.

4. Доплата пенсионерам старшего возраста (от 80 лет) и инвалидам назначается автоматически.

5. «Сельская» надбавка назначается без заявлений.

6. «Северные» доплаты назначаются автоматически по данным выплатного дела.

7. 7. Доплата за уход — за назначением выплаты нужно обратиться в обновлённый Социальный фонд с заявлением.