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Приложения пяти российских банков пропали из App Store

Фото Приложения пяти российских банков пропали из App Store
Фото Приложения пяти российских банков пропали из App Store

Freepik, authors: DKart

Россияне больше не смогут скачать в App Store приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

В России пользователи App Store больше не смогут скачать на свой смартфон приложения пяти банков. На этот раз под санкции попали банки «Левобережный», «Приморье», «Уралсиб», «Зенит» и «Тинькофф», пишет ФАН.

В официальном Telegram-канале банка «Тинькофф» появилась информация, что ранее установленное приложение будет работать как обычно. Пользователи смогут все также переводить средства с одного счета на другой и оплачивать квитанции.

Кроме того, сотрудники банков посоветовали россиянам не скачивать приложения с непроверенных сайтов.

Напомним, россиянам посоветовали не доверять современным мобильным приложениям.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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банки
приложения
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