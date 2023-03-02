Приложения пяти российских банков пропали из App Store

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Россияне больше не смогут скачать в App Store приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».
В России пользователи App Store больше не смогут скачать на свой смартфон приложения пяти банков. На этот раз под санкции попали банки «Левобережный», «Приморье», «Уралсиб», «Зенит» и «Тинькофф», пишет ФАН.
В официальном Telegram-канале банка «Тинькофф» появилась информация, что ранее установленное приложение будет работать как обычно. Пользователи смогут все также переводить средства с одного счета на другой и оплачивать квитанции.
Кроме того, сотрудники банков посоветовали россиянам не скачивать приложения с непроверенных сайтов.
Напомним, россиянам посоветовали не доверять современным мобильным приложениям.
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