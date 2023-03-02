Серийным автоворам из Новосибирска дали поблажку во втором суде

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В Новосибирском областном суде поставили точку в деле троицы серийных автоворов: от наказания по некоторым эпизодам Евгения Гаврилова и Олега Князева освободили.

Автоворы работали на территории Новосибирска с 2019 года. Сначала Евгений Гаврилов и Дмитрий Коньшин орудовали сканирующими устройствами вдвоём. В ноябре этого года они присмотрели автомобиль «Хонда ЦР-В» на улице Народная – машину отогнали в отстойник, где её на время спрятали.

Вновь на дело напарники вышли в марте 2020 года: автомобили они присматривали в Заельцовском районе. Ранним утром они похитили с улицы Тимирязева машину «Мазда 3» и вновь её угнали в отстойник. Для того, чтобы иномарку не нашли, на неё крепили подложные государственные номера.

На третье дело, в апреле 2020 года, напарники взяли новичка – Олега Князева. Тогда добычей автоворов стал автомобиль «Хёндай IX», из которого подельники вытащили почти всё ценное в салоне.

Завершающим аккордом в карьере этой группы стала кража автомобиля «Тойота РАВ 4» в августе 2020 года. На это дело Евгений Гаврилов отправился уже один.

Вскоре все подельники были задержаны, а в 2021 году их уголовное дело поступило в суд. Во время процесса Олег Князев вину свою отказывался признавать, заявив, что «Хёндай IX» просто выкупил у Гаврилова.

Евгений Гаврилов, который фактически и руководил угонами, частично вину признал, предпочитая взять на себя одиночные эпизоды. В итоге все трое в мае 2022 года выслушали приговор.

«Гаврилову, за четыре эпизода, квалифицированных по статье УК РФ как «Кража» и два, квалифицированных по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, – сказано в решении Заельцовского суда.

– Олегу Князеву назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Дмитрию Коньшину – 4 года».

Адвокаты двоих автоворов с приговором не согласились и подали апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. В итоге наказание смягчили, так как по некоторым эпизодам вышел срок давности.

«В целом доводы защиты о невиновности Евгения Гаврилова, Олега Князева и Дмитрия Коньшина суд отклонил. Но суд освободил от назначенного наказания Гаврилова по статье 326 части 2 УК РФ и Князева по статье 326 «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», части 1, так как истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, — рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

– Гаврилову наказание смягчили с 5 лет до 4 лет 11 месяцев ИК общего режима, а Олегу Князеву – на 2 месяца».

Кстати, это не единственная группировка, которая специализировалась на автокражах в эти годы в Новосибирске: в Кировском районе пятеро мужчин заработали на чужих машинах 12,5 миллиона рублей, но также быстро оказались на скамье подсудимых.