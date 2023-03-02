Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Стартует благотворительная программа «Знак добра»

Фото Стартует благотворительная программа «Знак добра»
Фото Стартует благотворительная программа «Знак добра»

Фото: pixabay.com

Авито запускает проект «Знак добра», который позволит пользователям внести вклад в поддержку благотворительных фондов, помогающим людям в сложных жизненных ситуациях. К проекту уже подключены фонды «Обнажённые сердца», «Тёплый дом», «Дари надежду». Ранее механика работала в тестовом режиме, теперь же доступна всем пользователям платформы.

Пользователи платформы — физические лица — при размещении объявления могут пожертвовать любую комфортную для них сумму от 100 рублей, вся сумма будет отправлена в фонд. Перевести средства также можно будет и через специальный лендинг, для этого необходимо авторизоваться на сайте. После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж «Знак добра», который по желанию можно будет разместить на объявлении.

Получить бейдж «Знак добра» и пожертвовать денежные средства могут пользователи, размещающие объявления в разделах «Личные вещи» и «Коллекционирование». Благотворительная механика даёт фондам возможность контакта с многомиллионной аудиторией: в уже участвующих категориях сегодня представлено 42.6 млн объявлений, ежедневно в них совершается в среднем 150 тысяч сделок.

Сейчас в программе «Знака добра» участвуют три организации:

  • Фонд «Обнажённые сердца», оказывающий поддержку детям и взрослым с аутизмом и другими нарушениями в развитии, а также их семьям,
  • Фонд «Тёплый дом», помогающий семьям, попавшим в кризисную ситуацию,
  • Фонд «Дари надежду», оказывающий поддержку одиноким и нуждающимся людям старшего возраста.

В дальнейшем число организаций будет увеличиваться.

«Мы стремимся находить разные варианты поддержки социально значимых проектов. Благотворительная механика «Знак добра» позволит миллионам наших пользователей внести свой вклад в поддержку некоммерческих организаций. Бейджик "Знак добра" — это мягкое напоминание потенциальному покупателю о том, что поучаствовать в благотворительности может каждый. Верю, что наша аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю, и все вместе мы сделаем мир вокруг нас лучше», — говорит Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в Авито.

«Знак добра» будет виден как в поисковой выдаче, так и внутри объявления. Количество объявлений, на которые можно разместить значок, не ограничено и зависит только от числа пожертвований. По данным экспертов, аккаунты с бейджами благотворительности снижают эмоциональный барьер и повышают доверие к продавцу, что особенно важно в случае, когда у него ещё нет рейтинга на платформе.

Инициативы в области ESG включают в себя ряд социальных и экологических проектов. У компании есть собственный экологический калькулятор, цифровая платформа для помощи в поиске людей, реализованную совместно с отрядом «Лиза Алерт».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13439
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11572
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11107
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8167
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7552
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7464
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6442
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса