Стартует благотворительная программа «Знак добра»

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Авито запускает проект «Знак добра», который позволит пользователям внести вклад в поддержку благотворительных фондов, помогающим людям в сложных жизненных ситуациях. К проекту уже подключены фонды «Обнажённые сердца», «Тёплый дом», «Дари надежду». Ранее механика работала в тестовом режиме, теперь же доступна всем пользователям платформы.

Пользователи платформы — физические лица — при размещении объявления могут пожертвовать любую комфортную для них сумму от 100 рублей, вся сумма будет отправлена в фонд. Перевести средства также можно будет и через специальный лендинг, для этого необходимо авторизоваться на сайте. После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж «Знак добра», который по желанию можно будет разместить на объявлении.

Получить бейдж «Знак добра» и пожертвовать денежные средства могут пользователи, размещающие объявления в разделах «Личные вещи» и «Коллекционирование». Благотворительная механика даёт фондам возможность контакта с многомиллионной аудиторией: в уже участвующих категориях сегодня представлено 42.6 млн объявлений, ежедневно в них совершается в среднем 150 тысяч сделок.

Сейчас в программе «Знака добра» участвуют три организации:

Фонд «Обнажённые сердца», оказывающий поддержку детям и взрослым с аутизмом и другими нарушениями в развитии, а также их семьям,

Фонд «Тёплый дом», помогающий семьям, попавшим в кризисную ситуацию,

Фонд «Дари надежду», оказывающий поддержку одиноким и нуждающимся людям старшего возраста.

В дальнейшем число организаций будет увеличиваться.

«Мы стремимся находить разные варианты поддержки социально значимых проектов. Благотворительная механика «Знак добра» позволит миллионам наших пользователей внести свой вклад в поддержку некоммерческих организаций. Бейджик "Знак добра" — это мягкое напоминание потенциальному покупателю о том, что поучаствовать в благотворительности может каждый. Верю, что наша аудитория умножит то маленькое добро, которое под силу каждому пользователю, и все вместе мы сделаем мир вокруг нас лучше», — говорит Василий Лексин, руководитель продукта по ESG в Авито.

«Знак добра» будет виден как в поисковой выдаче, так и внутри объявления. Количество объявлений, на которые можно разместить значок, не ограничено и зависит только от числа пожертвований. По данным экспертов, аккаунты с бейджами благотворительности снижают эмоциональный барьер и повышают доверие к продавцу, что особенно важно в случае, когда у него ещё нет рейтинга на платформе.

Инициативы в области ESG включают в себя ряд социальных и экологических проектов. У компании есть собственный экологический калькулятор, цифровая платформа для помощи в поиске людей, реализованную совместно с отрядом «Лиза Алерт».