Тактильная икона появилась в храме Новосибирска

Фото: Новосибирская митрополия
В Новосибирском художественном музее показали тактильную модель иконы.
28 февраля в Новосибирском государственном художественном музее открыли выставку тактильных копий картин и иконы «Чудо Димитрия Солунского». Они будут выставляться в музее на постоянной основе. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.
В презентации картин принял участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин.
Тактильные картины — способ передать содержание предметов визуального искусства для слабовидящих и незрячих людей. После открытия в музее также прошла первая экскурсия с тифлокомментарием.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на станции «Спортивная» в Новосибирске установили индикаторы для слабовидящих. Тактильные индикаторы для слабовидящих будут размещены по всей станции — от входа до платформенных дверей. В общей сложности на станции смонтируют 32 тысячи элементов.
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