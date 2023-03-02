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Тактильная икона появилась в храме Новосибирска

Фото Тактильная икона появилась в храме Новосибирска
Фото Тактильная икона появилась в храме Новосибирска

Фото: Новосибирская митрополия

В Новосибирском художественном музее показали тактильную модель иконы.

28 февраля в Новосибирском государственном художественном музее открыли выставку тактильных копий картин и иконы «Чудо Димитрия Солунского». Они будут выставляться в музее на постоянной основе. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

В презентации картин принял участие руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин.

Тактильные картины — способ передать содержание предметов визуального искусства для слабовидящих и незрячих людей. После открытия в музее также прошла первая экскурсия с тифлокомментарием.

Фото Тактильная икона появилась в храме Новосибирска 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что на станции «Спортивная» в Новосибирске установили индикаторы для слабовидящих. Тактильные индикаторы для слабовидящих будут размещены по всей станции — от входа до платформенных дверей. В общей сложности на станции смонтируют 32 тысячи элементов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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