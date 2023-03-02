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общество

Ученые разработали новый препарат против болезни Альцгеймера

Фото Ученые разработали новый препарат против болезни Альцгеймера
Фото Ученые разработали новый препарат против болезни Альцгеймера

Freepik, authors: Alexey Koza

Ученые Российской академии наук и Уральского федерального университета разработали новые химические соединения для лечения болезни Альцгеймера.

Российские учёные из Института органического синтеза Уральского отделения РАН, Института исследования физиологически активных веществ РАН и УрФУ разработали новые химические соединения для лечения болезни Альцгеймера. В будущем препараты на основе полученных веществ смогут останавливать развитие деменции, передает RT.

В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, что вещества для терапии получены на основе такрина и салициловой кислоты. И если второй компонент вопросов не вызывает, то первый токсичен. Однако российским исследователям все же удалось модифицировать это соединение и получить менее вредное для человека вещество.

«Нашей задачей было исследовать воздействие полученных конъюгатов такрина и салициловой кислоты на клетки печени. Мы показали, что большая часть синтезированных коллегами конъюгатов в 1,5-4 раза менее токсичны, чем чистый такрин», - рассказала директор департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Мария Улитко.

Более того, по словам авторов исследования, новые химические соединения способны остановить процесс образования в мозгу скоплений особых бета-амилоидных белков, приводящих к отмиранию нейронов при деменции.

Сейчас новая химическая разработка специалистов проходит доклинические испытания, далее последует тестирование на добровольцах.

Напомним, медики объяснили, как отличить деменцию от забывчивости.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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болезнь
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