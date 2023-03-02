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В феврале параллельный импорт помог снизить цены на корейские автомобили

Фото В феврале параллельный импорт помог снизить цены на корейские автомобили
Фото В феврале параллельный импорт помог снизить цены на корейские автомобили

Фото: pixabay.com

Эксперты «Открытие Авто» проанализировали, как изменялись прайс-листы на популярные новые автомобили в течение февраля 2023 года. Наиболее заметным (в диапазоне 13-14%) снижением цен отличились кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson. Благодарить нужно тех авторитейлеров, которые расширили поставки этих моделей по параллельному импорту и увеличили конкуренцию за клиента. Те же причины «демократизации» ценников оказались актуальны для Kia Seltos и Sportage. В то же время вместе со сменой модельного года вернулись к росту цены на несколько моделей Chery, Exeed, Geely и Haval. В целом в представленном топ-20 наиболее популярных автомобилей подорожало 11 моделей, подешевело девять.

Поставки автомобилей по параллельному импорту практически весь прошлый год носили в основном частный характер – машины, выставляемые в официальных салонах многих западных, японских и корейских марок, были чаще всего завезены на физических лиц. В текущем году ситуация постепенно меняется. Некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС, и, по сути, сами стали импортерами. У некоторых авторитейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями.

Так, среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, который практически весь прошлый год сложно было купить дешевле четырех миллионов рублей, в феврале в ряде салонов можно было приобрести по цене 3,57 миллиона, то есть на 13,9% дешевле. Примерно в том же диапазоне (13,2%) сократилась цена на компактный паркетник Hyundai Tucson. Поставки от «Автотора» этих обоих кроссоверов закончились ее прошлой осенью. И те машины, которые можно встретить на дилерских площадках, завезены, как правило, из Казахстана, Китая и Южной Кореи.

В пятерку подешевевших моделей попали кроссоверы Changan СS75 (-9,5%) и Omoda C5 (-5,7%), а также пикап GW Poer (-4,2%). Надо отметить, что из этой тройки машин лучше всех продается Omoda, и уже есть салоны, которые вышли на объемы реализации до 40 а/м в месяц. Однако и число новых авторитейлеров марки растет очень стремительно: к концу февраля их уже стало более 120. В то же время FAW Bestune T77 и два Exeed (LX и VX) меняли ценники в пределах погрешности.

В свою очередь самая продаваемая машина российского рынка – Lada Granta – продолжала дорожать. При этом дефицита по этой модели давно не наблюдается: у крупных московских дилеров уже есть по несколько сотен автомобилей. Тем не менее в феврале «Гранту» едва ли где-то можно было купить дешевле 750 тысяч, что почти на 4% больше, чем в январе. Другие популярные автомобили из Тольятти (Vesta и две модели Niva) в феврале практически не менялись в цене. Еще одна традиционно популярная российская модель – UAZ Patriot – также пока не стала «ближе к народу»: за второй месяц года подорожание составило почти 3%.

В наш список попали еще четыре модели Haval (F7, F7X, Jolion и Dargo), а также Geely Tugella, Сhery Tiggo 4 Pro и Changan CS35: увеличение цен по ним составило в среднем 3-6%. Оно связано в основном со сменой модельного года. И наконец, больше других увеличилась цена (+11%) на самый популярный в России вседорожник марки Exeed – модель TXL. В январе 2023 года в салонах еще оставались эти кроссоверы, выпущенные в 2021 г. Сейчас они, похоже, закончились.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«С появлением у нас автомобилей, выпушенных в 2023 году, цены начали свой рост. Особенно это актуально для «китайцев». Большинство продаваемых прежде автомобилей были закуплены в то время, когда за один юань нужно было платит 8,5-9 рублей, а сейчас он приближается к 11. Не отстает от негативных тенденций и АвтоВАЗ: по информации дилеров уже в марте ряд моделей из Тольятти может прибавить по 16-20 тысяч рублей.

С другой стороны, ряд тенденций в авторитейле положительным образом скажутся на ценообразовании. Да, пока наш рынок новых автомобилей является едва ли не самым дорогим в мире для большинства моделей из Европы и Азии. Однако в феврале уже несколько финансово устойчивых дилеров объявили о массовых поставках машин по параллельному импорту для юридических лиц. Это позволяет им стать официальными поставщиками популярных марок и продавать машины не только через свои салоны, но и через недозагруженные дилерские центры коллег. При относительно стабильном курсе рубля это позволит постепенно, в перспективе 3-4 месяцев, в известной мере насытить сегмент рынка.

Кроме того, авральное расширение сетей ряда марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров «двигаться» по маржинальности каждой сделки и, как минимум, не прекращать поддержки авторитейлеров в части программ trade-in и F&I. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию (а в ряде сегментов и на снижение) цен».

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за февраль 2023 года

Фото В феврале параллельный импорт помог снизить цены на корейские автомобили 2

* с учетом поддержек по программам trade-in и F&I

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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