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общество

В метро Новосибирска встали поезда на Ленинской линии

Фото В метро Новосибирска встали поезда на Ленинской линии
Фото В метро Новосибирска встали поезда на Ленинской линии

Фото: Сиб.фм

В Новосибирском метрополитене произошла вынужденная остановка состава.

Поезда вынужденно остановились в метро Новосибирска на Ленинской линии по направлению до станции «Заельцовская». Об этом вечером в четверг, 2 марта, сообщил читатель Сиб.фм.

По его словам, остановка длилась чуть больше десяти минут. Точные причины инцидента не сообщаются, однако читатель заявил, что машинист объяснил остановку «техническими проблемами».

«Судя по переговорам, речь идёт о потере напряжения», — уточнил собеседник издания.

По словам читателя, поезд со станции «Гагаринская» в сторону «Площади Маркса» отправился с задержкой в 16 минут. Сейчас движение составов в метрополитене восстановилось, добавил очевидец.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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