В Новосибирске 6 подростков угнали «Лада Приора»

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Калининском районе Новосибирска раскрыли похищение «Лады Приора» по записи с камеры наблюдения.

В Новосибирске подростки похитили автомобиль «Лада Приора», припаркованный у дома на улице Тамбовская. Полиция их нашла по записи камеры наблюдения, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции прибыли на место преступления и установили, что неизвестные вскрыли автомобиль, завели его и уехали. Когда полицейские прикинули, куда дальше могла отправиться угнанная машина, они заметили на одной из камер наблюдения запись, на которой шестеро подростков осматривают и буксируют заглохшую Приору.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались подростки 15 и 16 лет из Калининского района. Один из несовершеннолетних уже стоит на учете в полиции. Возможно, на учет встанут и остальные пятеро.

Угнанную машину нашли в посёлке Северный Калининского района. Там подростки бросили его и сбежали. Сумму ущерба оценивают в 250 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции устанавливают причастность задержанных к другим нарушениям закона.