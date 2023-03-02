В Новосибирске будут судить директора Центра зимних видов спорта Бочкарева за растрату 3,4 млн. рублей

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В Новосибирске руководитель ЦВЗС вместе с подельниками похитил средства школы олимпийского резерва.

Директора ЦВЗС Владимира Бочкарев арестовали в апреле прошлого года. Его уголовное дело состоит из целой серии эпизодов, которые объединяет одно: растрата или присвоение средств школы олимпийского резерва при помощи подельников Гвоздецкого, Демина,, Аникина, Гурьева. Последних, кстати, Бочкарев нанял, видимо, специально для этих целей. Любопытно, что им удавалось безнаказанно грабить школу на протяжении четырех лет — с 2018 по 2021 год. Всего директор и К вывели из бюджета госучреждения 3 млн.421 тыс. 803 рубля.

Следствие завершено. Уголовное дело передано в суд. Первое заседание назначено на 13 марта. Информация об этом размещена на сайте суда Первомайского района Новосибирска.

Стоит отметить, что с руководителями «Центру зимних видов спорта» хронически не везет. Бочкарев уже третий, кто отправляется под суд из директорского кресла. В 2015 году из-за обвинений в нецелевом использовании средств этот пост покинул экс-депутат горсовета .Андрей Андрейченко, а сменивший его на этом посту Константин Кашин и вовсе года не продержался в роли руководителя. Уже в в 2016-м его обвинили в хищении 2,2 млн. рублей при строительстве хоккейной коробки. Суд приговорил его к к трем годам лишения свободы условно и постановил выплатить в городской бюджет в 1,1 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске недавно отметила пятилетие спортивная школа олимпийского резерва по каратэ.