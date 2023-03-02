Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество культура

В Новосибирске установят двухметровую бронзовую маску на Красном проспекте

Фото В Новосибирске установят двухметровую бронзовую маску на Красном проспекте
Фото В Новосибирске установят двухметровую бронзовую маску на Красном проспекте

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске худсовет одобрил установку огромной бронзовой маски в центре города.

Художественный совет одобрил установку арт-объекта в виде бронзовой маски под названием «Архитектура» на Красном проспекте. Комиссия совета прошла в мэрии накануне, 1 марта. Идея объекта принадлежит скульптопру Юрию Шахояну и архитектору Алексею Корнаухову.

Установить скульптуру могут в районе доме 8 на улице Потанинской. Кроме того, Горводоканал также дал положительную оценку расположения объекта — сети водоснабжения не будут затронуты в ходе работ.

Как ранее писал Сиб.фм, инициатива установить в городе новую архитектурную форму принадлежит компании "Русский ювелир". Скульптуру высотой более 2 метров в виде человеческого лица предлагалось выполнить из бронзы в сером цвете.

Обсуждение проекта продолжалось со 2 до 23 ноября. Мнение новосибирцев принимались в электронном виде на сайте муниципалитета.

В итоге было получено 6 заявлений от жителей города, все они были против появления нового арт-объекта.

Напомним, в январе в Центральном парке Новосибирска слепили 20 снежных скульптур.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13477
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11603
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11141
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8203
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7564
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7552
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6456
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса