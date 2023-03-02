В Новосибирске установят двухметровую бронзовую маску на Красном проспекте

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске худсовет одобрил установку огромной бронзовой маски в центре города.

Художественный совет одобрил установку арт-объекта в виде бронзовой маски под названием «Архитектура» на Красном проспекте. Комиссия совета прошла в мэрии накануне, 1 марта. Идея объекта принадлежит скульптопру Юрию Шахояну и архитектору Алексею Корнаухову.

Установить скульптуру могут в районе доме 8 на улице Потанинской. Кроме того, Горводоканал также дал положительную оценку расположения объекта — сети водоснабжения не будут затронуты в ходе работ.

Как ранее писал Сиб.фм, инициатива установить в городе новую архитектурную форму принадлежит компании "Русский ювелир". Скульптуру высотой более 2 метров в виде человеческого лица предлагалось выполнить из бронзы в сером цвете.

Обсуждение проекта продолжалось со 2 до 23 ноября. Мнение новосибирцев принимались в электронном виде на сайте муниципалитета.

В итоге было получено 6 заявлений от жителей города, все они были против появления нового арт-объекта.

Напомним, в январе в Центральном парке Новосибирска слепили 20 снежных скульптур.