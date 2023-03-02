В Новосибирске пассажирка автобуса поругалась с кондуктором из-за карты

Фото: АСТ-54

Скандал из-за безналичной оплаты произошёл в новосибирском автобусе.

Жительница Новосибирска поругалась с кондуктором в автобусе №28 из-за оплаты проезда картой. Об этом они сообщила в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам пассажирки, кондуктор потребовала взять карту в руки, чтобы оплатить проезд, однако сибирячка отказалась.



«Первое её высказывание было, что у неё руки чистые (хотя не только по этой причине карта не была передана), далее от неё полетели пошлости. Последовал совет, чтобы я держалась за причинное место мужа почаще. Потом, что она не в курсе, сколько я этих мест успела за день передержать (к чему были эти высказывания, до сих пор непонятно)», — рассказала пассажирка.

Однако и после конфликта кондуктор продолжила «разговаривать сама с собой», рассказала пассажирка. По словам других новосибирцев, в этом автобусе нередко случаются спорные ситуации из-за нерабочего терминала для безналичной оплаты.

Напомним, ранее в Алтайском крае 2 человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом из Новосибирска.