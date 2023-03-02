В Новосибирске продают за 100 млн. рублей «Сибирскую грибную поляну» Каргаполова

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Предприятие по выращиванию грибов в Новосибирске выставил на торги «Российский аукционный дом».

В «Российском аукционном доме» подтвердили, что ООО «Сибирская грибная поляна» пойдет с молотка. Уже назначена и дата торгов — 20 марта. В качестве лотов участникам аукциона будут предложены 7 долей предприятия, принадлежащие различным физлицам, и 50% активов юрлица.

100 млн. рублей — стартовая цена лотов.

В этом году руководителем компании был назначен Андрей Каргаполов. Однако стоит отметить, что уже несколько лет предприятие больше занимается судебными тяжбами, чем бизнесом. Два судебных процесса на сумму 1,3 млн. рублей до сих пор не окончены. Но СГП все еще имеет в собственности 8 870 кв. м земли и производственный комплекс. В 2021 году фирма получила 1, 7 млн. чистой прибыли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске «умельцы» выставили на продажу якобы оригинальные рецепты Coca-Cola.