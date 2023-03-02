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В Новосибирской области за два года выросло число случаев передозировки наркотиков

Фото В Новосибирской области за два года выросло число случаев передозировки наркотиков
Фото В Новосибирской области за два года выросло число случаев передозировки наркотиков

Pixabay.com

В Новосибирской области стали чаще травиться запрещенными веществами в пандемийный год.

Наркологи в Новосибирской области отмечают рост числа случаев передозировки наркотиков среди жителей региона. Эта тенденция наметилась в пандемийный год, когда было зафиксировано на 60% больше подобных случаев, чем обычно. Такие данные озвучила на пресс-конференции внештатный психиатр-нарколог регионального минздрава Ольга Кормилина.

Тогда врачи связывали это с ограничительными мерами и общим ростом тревожных настроений у населения, справляться с которыми люди предпочли с помощью запрещенных веществ.

Однако, по словам Кормилиной, в 2022 году в регионе сократилось и число подростков, отравившихся наркотиками. В прошлом году таких случаев было всего 16 (21 — в 2021 году). Умер один ребенок.

При этом среди взрослых только в Новосибирске было зарегистрировано более 840 случае отравления запрещенными веществами, 462 из которых привели к смерти. Это на 41% меньше, чем два года назад.

Напомним, ранее были названы самые распространённые наркотики в Новосибирской области. Это марихуана, 210 N-метилэфедрон и 117 кг мефедрон.

 

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