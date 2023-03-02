Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте

Фото Врач назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте
Фото Врач назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По словам врача-иммунолога Александра Устинова, основной причиной является снижение количества стволовых клеток.

Иммунолог, аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Устинов назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте. По словам медика, основной причиной является снижение количества стволовых клеток, пишет sovainfo.ru.

«Процесс затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы. Это стволовые клетки и образующиеся из них Т- и В-лимфоциты, макрофаги. Именно снижение количества стволовых клеток — приводит к ухудшению иммунитета у пожилых», — объяснил специалист.

Устинов посоветовал пожилым людям весной заниматься физической активностью на свежем воздухе, пить витамины и правильно питаться. Однако перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом, добавил он.

Напомним, в Новосибирске врачи полностью вылечили пациента с последней стадией рака.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

здоровье
пенсионеры
врач
пожилые
иммунитет
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13477
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11603
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11142
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8204
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7566
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7553
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6456
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса