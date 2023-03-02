Врач назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте

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По словам врача-иммунолога Александра Устинова, основной причиной является снижение количества стволовых клеток.

Иммунолог, аллерголог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Устинов назвал главную причину снижения иммунитета в пожилом возрасте. По словам медика, основной причиной является снижение количества стволовых клеток, пишет sovainfo.ru.

«Процесс затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы. Это стволовые клетки и образующиеся из них Т- и В-лимфоциты, макрофаги. Именно снижение количества стволовых клеток — приводит к ухудшению иммунитета у пожилых», — объяснил специалист.

Устинов посоветовал пожилым людям весной заниматься физической активностью на свежем воздухе, пить витамины и правильно питаться. Однако перед этим нужно проконсультироваться с лечащим врачом, добавил он.

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