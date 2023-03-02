Житель Тюмени попал в колонию строгого режима за пинок правоохранителю

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В Тюменской области вынесли приговор мужчине, который напал на сотрудника полиции и публично оскорбил его.

Омутинский районный суд Тюмени вынес приговор 45-летнему Александру Е., который обвиняется в нападении и публичном оскорблении сотрудника правоохранительных органов, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил старую обиду на свою соседку и пошел с ней разбираться. Мужчина стал материться и долбиться кулаками в ее дверь. На шум вышли соседи и вызвали полицию.

«Буйный гражданин пытался спрятаться в своей квартире, но его нашли, скрутили и увезли в отдел. Там он пять раз ударил по голени помощника участкового и пнул ногой дверцу шкафа», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В зале суда тюменец отрицал свою вину и заявил, что его оболгали. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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