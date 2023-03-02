Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Житель Тюмени попал в колонию строгого режима за пинок правоохранителю

Фото Житель Тюмени попал в колонию строгого режима за пинок правоохранителю
Фото Житель Тюмени попал в колонию строгого режима за пинок правоохранителю

Фото: Сиб.фм

В Тюменской области вынесли приговор мужчине, который напал на сотрудника полиции и публично оскорбил его.

Омутинский районный суд Тюмени вынес приговор 45-летнему Александру Е., который обвиняется в нападении и публичном оскорблении сотрудника правоохранительных органов, пишет МегаТюмень.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил старую обиду на свою соседку и пошел с ней разбираться. Мужчина стал материться и долбиться кулаками в ее дверь. На шум вышли соседи и вызвали полицию.

«Буйный гражданин пытался спрятаться в своей квартире, но его нашли, скрутили и увезли в отдел. Там он пять раз ударил по голени помощника участкового и пнул ногой дверцу шкафа», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В зале суда тюменец отрицал свою вину и заявил, что его оболгали. В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, житель Новосибирска ответил перед судом за избиение полицейского на улице.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

полиция
наказание
колония
нападение
оскорбление
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13477
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11603
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11142
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8204
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7566
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
7553
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6456
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса