Жители Новосибирска в 2022 году выиграли в лотерею более 727,5 млн. рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирской области в прошлом году в победителями розыгрыша лотерей стали более 20 человек.
11 жителей Новосибирска в прошлом году стали миллионерами благодаря выигрышу в лотерею. Об этом сообщила пресс-служба гослотерей «Спортлото». Среди счастливцев — люди самых разных профессий (охранники, ветеринары и т.п.) и пенсионеры.
Всего счастливый билет в прошлом году вытянул 21 житель Новосибирской области. В совокупности они выиграли 727,5 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что житель Новосибирска выиграл в лотерею «Мечталион» 1 млн. рублей.
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