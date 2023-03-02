Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Новосибирской области заплатила 1 млн. рублей, чтобы не лишиться квартиры

Фото Жительница Новосибирской области заплатила 1 млн. рублей, чтобы не лишиться квартиры
Фото Жительница Новосибирской области заплатила 1 млн. рублей, чтобы не лишиться квартиры

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области приставы заставили должницу выплатить 1 млн. рублей.

Жительница Баганского района Новосибирской области едва не лишилась квартиры из-за долгов, которые накопила.

Судебные приставы возбудили против нее 12 исполнительных производств, которые она, однако, и не думала исполнять. А тех денег, что удавалось списать с ее счетов не хватало для погашения долга.

Поняв, что половинчатые меры не дают результата, приставы предупредили женщину о аресте квартиры. По закону, арестованную квартиру должника могут продать, чтобы погасить его долги.

Этот довод оказался самым убедительным. Испугавшись остаться без крыши над головой, женщина в кратчайшие сроки оплатила свои долги и исполнительский сбор в 100 000 рублей.


 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
приставы
долги
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13504
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11633
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
11172
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8239
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7601
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7579
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6470
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса