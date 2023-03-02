Жительница Новосибирской области заплатила 1 млн. рублей, чтобы не лишиться квартиры

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирской области приставы заставили должницу выплатить 1 млн. рублей.
Жительница Баганского района Новосибирской области едва не лишилась квартиры из-за долгов, которые накопила.
Судебные приставы возбудили против нее 12 исполнительных производств, которые она, однако, и не думала исполнять. А тех денег, что удавалось списать с ее счетов не хватало для погашения долга.
Поняв, что половинчатые меры не дают результата, приставы предупредили женщину о аресте квартиры. По закону, арестованную квартиру должника могут продать, чтобы погасить его долги.
Этот довод оказался самым убедительным. Испугавшись остаться без крыши над головой, женщина в кратчайшие сроки оплатила свои долги и исполнительский сбор в 100 000 рублей.
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