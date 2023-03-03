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Банки начали снижать ипотечные ставки на квартиры большой площади

Фото Банки начали снижать ипотечные ставки на квартиры большой площади
Фото Банки начали снижать ипотечные ставки на квартиры большой площади

Фото: pixabay.com

С 3 марта ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для заёмщиков, приобретающих квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту может достигать 0,5 п.п.

«Стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров в банке приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип «Больше метров — меньше ставка» позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке», — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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