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Банки упрощают для предпринимателей расчёты с самозанятыми и физлицами

Фото Банки упрощают для предпринимателей расчёты с самозанятыми и физлицами
Фото Банки упрощают для предпринимателей расчёты с самозанятыми и физлицами

Фото: unsplash.com

Банк «Открытие» добавил несколько полезных сервисов в «Бизнес-портал» — онлайн-банк для малого и среднего бизнеса. Теперь в нем можно заключить договор для выплат самозанятым и других платежей физлицам, помимо зарплаты. Кроме того, появились новые инструменты для выбора бизнес-карт.

Клиенты банка могут в режиме онлайн подключить прочие выплаты по реестрам — так предпринимателям легче всего рассчитываться с самозанятыми за работы и услуги с проверкой их статуса в ФНС. Кроме того — с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера. Также онлайн-банк удобен для выплаты дивидендов и доходов по ценным бумагам, вознаграждения адвокатам, авторского вознаграждения изобретателям и представителям творческих профессий. Средства можно направлять на карты любых банков.

Заключить такой договор можно в интернет-банке в разделе «Зарплата». Для этого достаточно заполнить короткое заявление, указав плановое количество получателей и объем перечислений в месяц.

Еще одним нововведением «Бизнес-портала» стало появление новых инструментов для выбора бизнес-карт. В раздел «Карты» добавлены преимущества, детали обслуживания, сходства и отличия, а также тарифы. Чтобы определиться с выбором было легче, информация о каждом виде карт наглядно представлена на вкладке «Сравнение». За покупки по карте начисляются бонусы — кешбэк по программе лояльности может составлять до 120 тыс. рублей в год. Перевести начисленные бонусы в рубли можно как в интернет-банке, так и в мобильном приложении.

Это полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С его помощью можно размещать средства и совершать платежи, управлять счетами и операциями, а также автоматически проверять контрагентов. Кроме того, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и получить помощь в чате.

Подробнее ознакомиться с новыми онлайн-сервисами для МСБ можно в дайджесте «Бизнес-портала».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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