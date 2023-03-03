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Будет трясти всю планету: ученый предупредил о мегаземлетрясении в марте 2023 – Россия в зоне риска

Фото Будет трясти всю планету: ученый предупредил о мегаземлетрясении в марте 2023 – Россия в зоне риска
Фото Будет трясти всю планету: ученый предупредил о мегаземлетрясении в марте 2023 – Россия в зоне риска

Pixabay.com

Голландский геофизик Хугербитс заявил о небывалой сейсмической активности, которую спровоцирует гравитация от сближения планет в космическом пространстве.

По официальным данным научного института Solar System Geometry Survey, в котором работает сейсмолог Френк Хугербитс, череда серьезных толчков с магнитудой более 8,5 баллов может произойти уже в первую неделю марта. По его мнению, небывалую сейсмическую активность вызывает сближение Земли с Солнцем.

Причин много – исход один

Хугербитс не одинок в своих выводах. Многие ученые мира подтверждают факт влияния активности Солнца на активизацию землетрясений и извержений вулканов, пояснил азербайджанский геофизик, специалист в области сейсмологии и геодинамики, доктор геолого-минералогических наук, директора НИИ прогнозирования и изучения землетрясений Эльчин Халилов.

По другой версии, причиной пробуждения сейсмической активности в ряде регионов планеты стали февральские разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Так, директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов допустил, что вслед за Турцией землетрясения могут произойти и на Кавказе.

С этим мнением согласна и глава Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой активности Татьяна Горелова. По её словам, землетрясения в Турции могли вызвать небольшие подземные толчки у берегов российского полуострова Крым. Однако, «сейсмическая активность в этих местах считается привычной и ничего критичного в этом нет», успокоила она.

Фото Будет трясти всю планету: ученый предупредил о мегаземлетрясении в марте 2023 – Россия в зоне риска 2

Тряхнёт всех!

Ученые всего мира, объединив усилия, определили «красную зону» землетрясений в краткосрочной перспективе: юг Японии, Греция, Португалия, часть Северной Америки, Индонезия и Пакистан. Россия также попала в этот нестабильный список. По данным сейсмологов, разрушительное землетрясение может произойти в районе Камчатского края и Курильских островов.

Подтверждают эти расчёты и российские эксперты. Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян предупредил, что в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов.

Кроме того, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков ранее предупредил, что серьезное землетрясение, сравнимое с происшествием в Турции, может однажды случиться в Крыму, так как Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция.

Когда ждать?

По единодушному мнению мировых сейсмологов, землетрясение может произойти с 3 по 5 марта 2023 года и затронуть минимум 12 точек планеты. Причём последствия будут куда страшнее, чем у землетрясения в Турции, уверены эксперты.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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землетрясения
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