Что можно есть верующим время Великого Поста 2023 года – календарь питания по дням

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Семь недель, а точнее 48 дней постного питания не каждому под силу, но выдержать пищевые ограничения помогает молитва, уверяют опытные прихожане российских храмов. Хорошим подспорьем будет и индивидуальный план питания, который помогут составить священнослужители и лечащие врачи (учитывать хронические недуги обязательно).

Рацион и подробное меню составляется на основе двух пищевых принципов Великого поста – разрешённых и запрещённых продуктов:

1). в период Великого поста можно есть всю растительную пищу: фрукты, орехи, овощи, цельнозерновые крупы, черный хлеб, грибы в любом виде, хлебцы, семена, макароны;

2). под запретом: мясо, рыба, продукты животного происхождения (творог, яйца, молоко, сосиски, сливки), фастфуд, сладости (кроме мёда), кофе, всевозможные сладкие напитки, алкоголь, курение (даже электронное).

Общепринятый календарь питания и стандартное постное меню

Эту информацию следует согласовать с вашим лечащим врачом (в случае наличия тяжелых хронических недугов).

27 февраля, понедельник — воздержание от пищи.

В другие понедельники поста стандартное меню: на завтрак — овсяная каша на воде с орехами, семечками и ягодами; на обед — тыквенный суп-пюре с сухариками; на ужин — постные картофельные зразы с грибами.

28 февраля, вторник — горячая пища без растительного масла.

Меню на вторник: завтрак — блины на воде с вареньем, арахисовым маслом или медом; обед — теплый салат из цветной капусты и нута; ужин — постные гречневые тефтели в томатном соусе.

1 марта, среда – сухоядение: употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке.

Меню на среду: завтрак — хумус с авокадо, пита или хлебцы; обед — лапша с овощами и тофу; ужин — картофельный салат с маринованными грибами.

2 марта, четверг — горячая пища без растительного масла

Меню на четверг: завтрак — постные банановые оладьи из овсяной муки; обед — постный плов из булгура; ужин — винегрет с квашеной капустой.

3 марта, пятница: сухоядение.

Меню на пятницу: завтрак — запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом; обед — постный рассольник с грибами и перловкой; ужин — постное овощное рагу.

4 марта, суббота: горячая пища с растительным маслом.

Субботнее меню: завтрак — смузи на воде или растительном молоке, обед — рис на сковороде с замороженными овощами; ужин — постный салат из моркови с апельсинами и кукурузой.

5 марта, воскресенье: горячая пища с растительным маслом.

Воскресное меню: завтрак — паштет из фасоли с хлебцами, питой или крекерами; обед — постный салат из тофу в азиатском стиле; ужин — спагетти в томатном соусе с оливками и каперсами.

6 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

7 марта: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).

8 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

9 марта: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).

10 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

11 марта: горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).

12 марта: горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).

13 марта: сухоядение — холодные продукты растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

14 марта: горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).

15 марта: сухоядение — холодные продукты растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

16 марта: горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

17 марта: сухоядение — холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

18 марта: горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).

19 марта: горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).

20 марта: сухоядение — холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

21 марта: горячая пища без растительного масла.

22 марта: холодная пища растительного происхождения.

23 марта: горячая пища без растительного масла.

24 марта: холодная пища (сухоядение) растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

25 марта: горячая пища с растительным маслом.

26 марта: горячая пища с растительным маслом.

27 марта: сухоядение или холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).

28 марта: горячая пища без растительного масла.

29 марта: сухоядение (холодная пища).

30 марта: горячая пища без растительного масла.

31 марта: сухоядение или холодная пища.

1 апреля: горячая пища с растительным маслом.

2 апреля: горячая пища с растительным маслом.

3 апреля: сухоядение (холодная пища).

4 апреля: горячая пища без растительного масла.

5 апреля: сухоядение (холодная пища).

6 апреля: горячая пища без растительного масла.

7 апреля: сухоядение (пища без термической обработки).

8 апреля: рыбная икра, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.

9 апреля- отварная или тушеная рыба, морепродукты,

10 апреля: сухоядение.

11 апреля: сухоядение.

12 апреля: сухоядение.

13 апреля: горячая пища без растительного масла.

14 апреля: полное воздержание от пищи.

15 апреля: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).