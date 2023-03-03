Что можно есть верующим время Великого Поста 2023 года – календарь питания по дням

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Семь недель, а точнее 48 дней постного питания не каждому под силу, но выдержать пищевые ограничения помогает молитва, уверяют опытные прихожане российских храмов. Хорошим подспорьем будет и индивидуальный план питания, который помогут составить священнослужители и лечащие врачи (учитывать хронические недуги обязательно).
Рацион и подробное меню составляется на основе двух пищевых принципов Великого поста – разрешённых и запрещённых продуктов:
1). в период Великого поста можно есть всю растительную пищу: фрукты, орехи, овощи, цельнозерновые крупы, черный хлеб, грибы в любом виде, хлебцы, семена, макароны;
2). под запретом: мясо, рыба, продукты животного происхождения (творог, яйца, молоко, сосиски, сливки), фастфуд, сладости (кроме мёда), кофе, всевозможные сладкие напитки, алкоголь, курение (даже электронное).
Эту информацию следует согласовать с вашим лечащим врачом (в случае наличия тяжелых хронических недугов).
27 февраля, понедельник — воздержание от пищи.
В другие понедельники поста стандартное меню: на завтрак — овсяная каша на воде с орехами, семечками и ягодами; на обед — тыквенный суп-пюре с сухариками; на ужин — постные картофельные зразы с грибами.
28 февраля, вторник — горячая пища без растительного масла.
Меню на вторник: завтрак — блины на воде с вареньем, арахисовым маслом или медом; обед — теплый салат из цветной капусты и нута; ужин — постные гречневые тефтели в томатном соусе.
1 марта, среда – сухоядение: употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке.
Меню на среду: завтрак — хумус с авокадо, пита или хлебцы; обед — лапша с овощами и тофу; ужин — картофельный салат с маринованными грибами.
2 марта, четверг — горячая пища без растительного масла
Меню на четверг: завтрак — постные банановые оладьи из овсяной муки; обед — постный плов из булгура; ужин — винегрет с квашеной капустой.
3 марта, пятница: сухоядение.
Меню на пятницу: завтрак — запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом; обед — постный рассольник с грибами и перловкой; ужин — постное овощное рагу.
4 марта, суббота: горячая пища с растительным маслом.
Субботнее меню: завтрак — смузи на воде или растительном молоке, обед — рис на сковороде с замороженными овощами; ужин — постный салат из моркови с апельсинами и кукурузой.
5 марта, воскресенье: горячая пища с растительным маслом.
Воскресное меню: завтрак — паштет из фасоли с хлебцами, питой или крекерами; обед — постный салат из тофу в азиатском стиле; ужин — спагетти в томатном соусе с оливками и каперсами.
6 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
7 марта: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
8 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
9 марта: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
10 марта: сухоядение — употребление в пищу продуктов растительного происхождения, которые не подвергались термической обработке (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
11 марта: горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
12 марта: горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
13 марта: сухоядение — холодные продукты растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
14 марта: горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
15 марта: сухоядение — холодные продукты растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
16 марта: горячая пища без растительного масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
17 марта: сухоядение — холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
18 марта: горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
19 марта: горячая пища с растительным маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).
20 марта: сухоядение — холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
21 марта: горячая пища без растительного масла.
22 марта: холодная пища растительного происхождения.
23 марта: горячая пища без растительного масла.
24 марта: холодная пища (сухоядение) растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
25 марта: горячая пища с растительным маслом.
26 марта: горячая пища с растительным маслом.
27 марта: сухоядение или холодная пища растительного происхождения (свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты, орехи, мед, хлеб, вода).
28 марта: горячая пища без растительного масла.
29 марта: сухоядение (холодная пища).
30 марта: горячая пища без растительного масла.
31 марта: сухоядение или холодная пища.
1 апреля: горячая пища с растительным маслом.
2 апреля: горячая пища с растительным маслом.
3 апреля: сухоядение (холодная пища).
4 апреля: горячая пища без растительного масла.
5 апреля: сухоядение (холодная пища).
6 апреля: горячая пища без растительного масла.
7 апреля: сухоядение (пища без термической обработки).
8 апреля: рыбная икра, горячая пища с растительным маслом (супы, каши, отварные или тушеные овощи и грибы, фрукты), немного вина.
9 апреля- отварная или тушеная рыба, морепродукты,
10 апреля: сухоядение.
11 апреля: сухоядение.
12 апреля: сухоядение.
13 апреля: горячая пища без растительного масла.
14 апреля: полное воздержание от пищи.
15 апреля: горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).
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