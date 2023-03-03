Девушка из Новосибирска стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ

Фото: ТНТ

Новосибирская участница шоу на ТНТ рассказала об участии в проекте.

В новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ выступит участница из Новосибирска Ярославна Колес. Девушка рассказала о своём опыте представления на телепроектах.

«Конфетка» – интересная и нужная передача, потому что открывает стране новые имена. Сама подача материала с юмором. Я смотрю «Конфетку» с улыбкой и на одном дыхании.. Марина Кравец и Гарик Мартиросян – великолепные ведущие, которые по-доброму шутят и доброжелательны к героям программы. Из жюри больше всего мне понравилась Клава Кока, которая даже приобняла меня. И Хабиб, попросивший напеть его песню «Ягода малинка» гроулом», — говорит сибирячка.

Также в шоу зрители узнают новые подробности о музыкальных предпочтениях певицы Клавы Коки. Оказалось, что ей нравится группа «Анжела Лондон», удивляющая фанатов необычным стилем. Клава рассказала, что выросла на песне «Ультрафиолет» и даже знает её текст наизусть.

Необычными номерами отличатся и другие артисты. Кто-то – луком в стиле Курта Кобейна, как Егор Крид, кто-то – танцем с трансформером Бамбли, а кто-то – завидной преданностью оригинальному шедевру и даже отказом уходить из студии, пока весь зал на начнёт петь только что представленную «конфетку».

Новый выпуск шоу «Конфетка» покажут в субботу 4 марта в 21.00 на ТНТ.