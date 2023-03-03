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Год педагога и наставника стартовал в регионе

Фото Год педагога и наставника стартовал в регионе
Фото Год педагога и наставника стартовал в регионе

Фото: pixabay.com

Представлен план мероприятий Года педагога и наставника в Новосибирской области — в регионе в 2023 году пройдут открытые уроки, акции, форум, педагогические диктанты, онлайн-уроки, направленные на то, чтобы показать многогранность педагогической профессии, сложность и ценность процесса воспитания и формирования ценностно-смыслового «каркаса» ребенка. Всего в течение года пройдет более пятисот мероприятий.

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и заместитель министра образования Новосибирской области и начальник управления молодежной политики Светлана Королькова на пресс-конференции 3 марта рассказали о предстоящих мероприятиях.

Флагманскими мероприятиями Года педагога и наставника станут «Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», акция «Скажи учителю спасибо», Всероссийские педагогический диктант и онлайн-урок. Ключевыми мероприятиями проекта станут форумы муниципальных методических объединений и российского движения детей и молодёжи (РДДМ), на продемонстрируют передовые педагогические практики для вовлечения молодежи в отрасль. Кроме того, будет вручена премия «Молодежный лидер образования», учрежденная в 2022 году.

Также министерство образования Новосибирской области организует областную предметную олимпиаду «Учитель — Профессионал» для учителей информатики/ИТ-дисциплин. Кроме того, 50 лучших учителей информатики получат единовременную выплату 115 тысяч рублей. Данная инициатива является флагманской на уровне Российской Федерации.

По словам Юрия Зимнякова, в рамках тематического года в учреждениях культуры запланировано несколько десятков крупных мероприятий. Главное из них запланировано на 23 и 24 марта — Форум педагогических работников культуры и искусства Новосибирской области. В нём примут участие 300 педработников сферы культуры.

В течение года будут проходить тематические выставки, состоится научно-практическая конференция «Воспитаем читателя вместе», интерактивный проект «Выбираем будущее вместе».

Впервые вручат Премию для молодых певцов, основанную в память о выдающейся оперной певице, профессоре Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки Зинаиды Диденко.

Мероприятия Года педагога и наставника реализуются при поддержке Правительства НСО.

Напоминаем, что 2023 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса представителей профессии. Задача и смысл проведения Года педагога и наставника в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают своё время и силы детям, молодёжи, нашему будущему.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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