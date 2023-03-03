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ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в первом матче плей-офф

Фото ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в первом матче плей-офф
Фото ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в первом матче плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился победой команды из Новосибирска в овертайме.

2 марта в Омске встретились хоккейные клубы «Авангард» и «Сибирь». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу новосибирского клуба. Матч прошёл в рамках первого раунда плей-офф КХЛ 2022-2023.

Счет по периодам — 0:0, 0:0, 1:1, 0:1.

Голы:

  • Береглазов, 57:09 — 1:0.
  • Шаров, 58:22 — 1:1.
  • Сетдиков, 68:45 — 1:2.

До конца третьего периода команды играли осторожно, не пропуская ни одного гола, но регулярно допуская ошибки. Рискованная игра началась в последние несколько минут матча, которые стали насыщеннее по событиям, чем предыдущие 2 часа.

Тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в очередной раз доказал, что его команда умеет играть в вязкий и терпеливый хоккей без витиеватости: наказывать за ошибки, не пропускать атаки. Так, вратарь Антон Красоткин за матч заблокировал 28 бросков по воротам.

Фото ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в первом матче плей-офф 2

Следующий матч «Сибири» пройдёт в пятницу, 3 марта. Серия игр с «Авангардом» продолжится на омской арене. Затем еще 2 матча пройдут в Новосибирске, и далее арены станут чередоваться, пока одна из команд не наберет 4 победы и пройдет в полуфинал Восточной конференции.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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