ХК «Сибирь» обыграла «Авангард» со счетом 2:1 в первом матче плей-офф

Фото: ХК «Сибирь»

Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился победой команды из Новосибирска в овертайме.

2 марта в Омске встретились хоккейные клубы «Авангард» и «Сибирь». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу новосибирского клуба. Матч прошёл в рамках первого раунда плей-офф КХЛ 2022-2023.

Счет по периодам — 0:0, 0:0, 1:1, 0:1.

Голы:

Береглазов, 57:09 — 1:0.

Шаров, 58:22 — 1:1.

Сетдиков, 68:45 — 1:2.

До конца третьего периода команды играли осторожно, не пропуская ни одного гола, но регулярно допуская ошибки. Рискованная игра началась в последние несколько минут матча, которые стали насыщеннее по событиям, чем предыдущие 2 часа.

Тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в очередной раз доказал, что его команда умеет играть в вязкий и терпеливый хоккей без витиеватости: наказывать за ошибки, не пропускать атаки. Так, вратарь Антон Красоткин за матч заблокировал 28 бросков по воротам.

Следующий матч «Сибири» пройдёт в пятницу, 3 марта. Серия игр с «Авангардом» продолжится на омской арене. Затем еще 2 матча пройдут в Новосибирске, и далее арены станут чередоваться, пока одна из команд не наберет 4 победы и пройдет в полуфинал Восточной конференции.