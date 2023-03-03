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Крупный банк в ходе Красноярского экономического форума подписал рекордное количество соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей

Фото Крупный банк в ходе Красноярского экономического форума подписал рекордное количество соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей
Фото Крупный банк в ходе Красноярского экономического форума подписал рекордное количество соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей

Фото: пресс-служба Сбера

Сбер, ставший партнером XIX Красноярского экономического форума, подписал рекордные для компании 14 соглашений о сотрудничестве с ключевыми предприятиями Сибири, а также органами власти регионов.

Документы касаются развития туризма, цифровизации, ключевых инвестиционных проектов в области строительства, здравоохранения, общественного транспорта и других. Общая сумма инвестиций составит более 150 млрд рублей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка:

«В этом году КЭФ стал для нашего банка особенно продуктивным. Мы подписали комплекс соглашений с нашими стратегическими партнерами — крупным бизнесом Сибири, органами власти ряда регионов, а также Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Для нас по-прежнему одним из важных фокусов остается ESG-повестка: например, благодаря достигнутым договоренностям, в Сибири свое развитие получит экологически ориентированная инфраструктура — речь в первую очередь о проектах в социальной, транспортной и дорожно-коммунальной сферах».

В этом году КЭФ проходит в гибридном формате — спикеры участвовали в мероприятии как офлайн, так и онлайн. Форум традиционно посвящен развитию Сибири — в рамках деловой программы для участников и гостей были подготовлены презентации в формате роуд-шоу, на которых были представлены инвестиционные и технологические проекты.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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