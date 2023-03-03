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общество

Мэрия Новосибирска требует сноса кафе Carl's Jr в Первомайском сквере

Фото Мэрия Новосибирска требует сноса кафе Carl's Jr в Первомайском сквере
Фото Мэрия Новосибирска требует сноса кафе Carl's Jr в Первомайском сквере

Фото: Carl's JR./ВК

В Новосибирске могут снести кафе Carl's Jr в центре города.

Новосибирская мэрия подала иск в Арбитражный суд с требованием освободить участок в Первомайском сквере, на котором находится кафе Carl's Jr, сказано в картотеке дел.

Иск подан к владельцу предприятия общественного питания ООО «Пилот». Согласно заявленным мэрией требованиям, организация должна будет расторгнуть договор аренды и освободить участок в случае удовлетворения иска. Кроме того, в требования входит снос здания кафе.

Суд приступит к рассмотрению иска 22 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бердский городской суд вынес решение о сносе самовольно построенного ресторана «Лисья нора» на территории санатория «Сибиряк» в Новосибирской области. Больше года шёл спор о сносе самовольной постройки, исковые требования прокуратуры Бердский городской суд удовлетворил ещё 28 сентября 2021 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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