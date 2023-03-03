Миллионерша из Новосибирской области Полина Филимонова вышла замуж за рэпера The Limba

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По данным Forbes, за 2021 год Полина Филимонова из Бердска заработала на личном бренде 20,5 миллиона рублей.

Жительница Бердска Новосибирской области и основательница кондитерской интернет-школы Pauline School Полина Филимонова 20 февраля вышла замуж за казахского музыканта Мухаметали Ахметжанов. Об этом сообщает портал «Бердск-онлайн.

Свидетельство о браке в соцсетях опубликовал сам музыкант.

Полина Филимонова организовала свою кондитерскую онлан-школу, когда ей было 19 лет. Сегодня это самая крупная в России школа кондитеров на пространстве Интернета. По данным Forbes, в прошлом году ее прибыль составила 20,5 миллиона рублей.

Ее муж, казахский рэпер Мухаметали Ахметжанов, стал популярен после трека «Обманула», который принес ему около 6 млн. просмотров на YouTube. В России певец пока выступать не собирается.

Сейчас Полина Филимонова живет в Дубае. В Бердске у нее осталась мама.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть кондитерских "Куликовский" расширяет границы присутствия в России.