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Миллионерша из Новосибирской области Полина Филимонова вышла замуж за рэпера The Limba

Фото Миллионерша из Новосибирской области Полина Филимонова вышла замуж за рэпера The Limba
Фото Миллионерша из Новосибирской области Полина Филимонова вышла замуж за рэпера The Limba

Vk.com/pauline_school3

По данным Forbes, за 2021 год Полина Филимонова из Бердска заработала на личном бренде 20,5 миллиона рублей.

Жительница Бердска Новосибирской области и основательница кондитерской интернет-школы Pauline School Полина Филимонова 20 февраля вышла замуж за казахского музыканта Мухаметали Ахметжанов. Об этом сообщает портал «Бердск-онлайн.

Свидетельство о браке в соцсетях опубликовал сам музыкант.

Полина Филимонова организовала свою кондитерскую онлан-школу, когда ей было 19 лет. Сегодня это самая крупная в России школа кондитеров на пространстве Интернета. По данным Forbes, в прошлом году ее прибыль составила 20,5 миллиона рублей.

Ее муж, казахский рэпер Мухаметали Ахметжанов, стал популярен после трека «Обманула», который принес ему около 6 млн. просмотров на YouTube. В России певец пока выступать не собирается.

Сейчас Полина Филимонова живет в Дубае. В Бердске у нее осталась мама.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть кондитерских "Куликовский" расширяет границы присутствия в России.

 

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