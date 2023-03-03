Новосибирский художественный музей презентовал тактильные копии картин

Фото: Новосибирский художественный музей

28 февраля в Новосибирском государственном художественном музее состоялась презентация тактильных копий картин, представленных в постоянной экспозиции, и первая экскурсия с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих посетителей.

Мероприятие стало возможным благодаря победе Художественного музея в грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и превратилось в настоящий праздник для собравшихся в самом парадном пространстве музея — Екатерининском зале.

По итогам конкурса музей получил четыре тактильные копии самых знаковых произведений искусства из постоянной экспозиции музея: «Портрет Екатерины II — Законодательницы в храме богини Правосудия» Левицкого Д. Г., «Натюрморт с самоваром» Машкова И. И., икона «Чудо Дмитрия Солунского», «Настасья Микулична» Рериха Н.К. Копии к экспонатам были выполнены мастерской тактильных моделей Михаила и Ольги Шу. Тактильные модели позволят незрячим и слабовидящим посетителям Художественного музея в полной мере ознакомиться с особенностями художественного произведения во всех его деталях.

Почетными гостями мероприятия стали: Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука, спорт» Владимир Плехов, директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский, руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин, представители сообщества слабовидящих и незрячих людей Новосибирска.

Одно из приоритетных направлений деятельности НГХМ — работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, реализация их права на доступ к культурным ценностям, находящимся в выставочных залах музея. Открывая презентацию, директор музея Екатерина Болдырева отметила, что человек с белой тростью или с собакой-проводником всегда желанный гость в музее, как и другие посетители.

«Для нас большая радость, что мы можем представлять в своем собрании замечательные картинные копии. Мы надеемся, что это только первый камень, заложенный в этом деле, и в дальнейшем наша коллекция тактильных копий будет пополняться и прирастать», — добавила Екатерина Болдырева.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева обозначила презентацию тактильных копий как старт новой эпохи в жизни Художественного музея, возможностью для людей с ограничениями по зрению чаще соприкасаться с искусством, а также поблагодарила директора и команду за значимый вклад в социально-культурную работу Новосибирска и Новосибирской области.

«Погружение в атмосферу этого музея — всегда праздник, событие, переключение на мир прекрасного, на мир созерцания, когда ты погружаешься в собственные эмоции и собственные мысли. И то, что сегодня такой проект запускается и берет старт — для многих станет открытием и дополнительной возможностью познания прекрасного. Я хотела бы пожелать вам прекрасного общения с тем миром искусства, в котором мы с вами находимся, а коллективу — новых творческих успехов, развития и не утраты интереса к тому, чем вы занимаетесь», — дополнила Елена Бахарева.

Большим шагом в социализации людей с инвалидностью по зрению и с нарушениями зрения назвал презентацию копий картин из собрания НГХМ заместитель программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов.

«Музею Новосибирска хочу пожелать, чтобы это было катализатором для дальнейших ваших успехов и сотрудничества, и чтобы к вам приходили новые посетители, новая благодарная аудитория», — выразил надежду Владимир Плехов.

В рамках презентации тактильных копий для почетных гостей выступили дуэт инвалидов по зрению Юрия и Оксаны Лихановых с композицией «В Новосибирске не разводятся мосты» и ансамбль «Музыкальное кружево» Всероссийского общества слепых под управлением Веры Самсоновой с песней «Город счастья».

В завершении мероприятия для всех участников была проведена первая экскурсия с тифлокомментарием, позволяющим слабовидящим и незрячим гостям лучше ознакомиться с произведениями искусства. Одним из первых оценил пользу тактильных макетов директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский и напомнил важность понятий «интеграция» и «инклюзия».

«Интеграция — это, когда компактная группа с сопровождением знакомится с искусством, а есть свободный статус, когда человек приходит самостоятельно и находится среди обычных людей, а среда доступна и адаптирована. В этом случае будет реализована модель будущей инклюзии, когда будет возникать диалог, обсуждение и лучшее, более глубокое понимание всего. Я верю, мы сделаем и дальше шаги в тот самый общий безбарьерный мир. Вот для этого мы вместе с нашими коллегами из музея сотрудничаем и продолжаем искать новые направления», — добавил Юрий Лесневский.