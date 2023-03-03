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Отец двоих детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации на Украине

Фото Отец двоих детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации на Украине
Фото Отец двоих детей из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации на Украине

Vk.com/nsksorrow

В Новосибирской области простились с Валентином Алексютиным, погибшим в зоне СВО.

Сегодня, 3 марта, в жители села Марусино Новосибирской области простились с 40-летним Валентином Алексютиным. Информация об этом появилась в группе "Новосибирск скорбит" в ВК.

Мужчина погиб во время выполнение боевой задачи в зоне спецоперации на Донбассе.

У него осталось двое детей, младшему из которых всего шесть лет.

 

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