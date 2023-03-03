Российские ученые разработали препарат для лечения тяжелой формы рака

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Ученые смогли разработать препарат для лечения тяжелой формы рака простаты.

В НМИЦ радиологии Минздрава России ученые разработали новый терапевтический радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе актиния для лечения тяжелой формы рака предстательной железы, пишет RuNews24.ru.

С 2021 года врачи применяли для борьбы с такими опухолями простаты другой радиофармпрепарат на основе лютеция «177Lu-PSMA». Однако некоторые пациенты были нечувствительны и к этому методу. Благодаря новому препарату «225Ac-PSMA» на основе актиния, который по своему воздействию мощнее, чем лютеций, у них появился шанс на продление жизни.

Трое пациентов с раком предстательной железы в рамках клинических исследований уже получили этот препарат.

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