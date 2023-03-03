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Российские ученые разработали препарат для лечения тяжелой формы рака

Фото Российские ученые разработали препарат для лечения тяжелой формы рака
Фото Российские ученые разработали препарат для лечения тяжелой формы рака

Freepik, authors: DNY59

Ученые смогли разработать препарат для лечения тяжелой формы рака простаты.

В НМИЦ радиологии Минздрава России ученые разработали новый терапевтический радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе актиния для лечения тяжелой формы рака предстательной железы, пишет RuNews24.ru.

С 2021 года врачи применяли для борьбы с такими опухолями простаты другой радиофармпрепарат на основе лютеция «177Lu-PSMA». Однако некоторые пациенты были нечувствительны и к этому методу. Благодаря новому препарату «225Ac-PSMA» на основе актиния, который по своему воздействию мощнее, чем лютеций, у них появился шанс на продление жизни.

Трое пациентов с раком предстательной железы в рамках клинических исследований уже получили этот препарат.

Напомним, какие опасные сигналы организма предвещают рак.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

рак
лечение
онкология
рак простаты
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