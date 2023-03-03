Сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща

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По данным специалистов «СберСтрахования», в 2022-м году страховую «защиту от клеща оформили» более 140 тысяч клиентов, что в два раза больше, чем в 2021-м году.

Начало весны — время, когда россияне начинают больше проводить времени на природе. Однако, чем раньше приходит весна и теплая погода, тем раньше активизируются клещи, которые могут быть переносчиками ряда болезней. Поэтому, отправляясь на прогулку или в отпуск, не стоит забывать о мерах предосторожности, особенно в регионах, где клещ более всего распространен: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Почувствовать себя в безопасности поможет программа банка «Защита от клеща».

Больше всего полисов в прошлом году было куплено в апреле. В 60% полисов были застрахованы двое и более человек, каждый четвёртый застрахованный — ребёнок. А самому пожилому застрахованному — 96 лет, ведь в программе нет ограничений по возрасту.

Наталья Харина, директор медицинского страхования «СберСтрахования»:

«Клещи начинают просыпаться в марте, а пик их активности приходится на май. Несмотря на свой небольшой размер, клещи переносят опаснейшие заболевания, и если не обнаружить заражение вовремя, то последствия могут быть печальными. Быстро провести все необходимые анализы и получить адекватное лечение поможет страховка: специалисты компании возьмут на себя все организационные вопросы и затраты».

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка:

«Наступила весна, и сибиряки уже планируют свой досуг – многие собираются на дачу, на охоту или рыбалку. Перед выездом на природу стоит подумать о страховке от клеща, которая позволит получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь без лишних затрат, и сделать отдых спокойнее. Статистика за 2022 год подтверждает, что жители региона работы Сибирского банка чаще других оформляют защиту от клеща. Так, например, доля оформлений в прошлом году составляла в Новосибирской области 18,1%, в Красноярском и Алтайском крае — 13,4% и 6,3% соответственно».