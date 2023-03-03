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общество

Сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща

Фото Сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща
Фото Сибиряки чаще всех по стране оформляют страховку от клеща

Фото: pixabay.com

По данным специалистов «СберСтрахования», в 2022-м году страховую «защиту от клеща оформили» более 140 тысяч клиентов, что в два раза больше, чем в 2021-м году.

Начало весны — время, когда россияне начинают больше проводить времени на природе. Однако, чем раньше приходит весна и теплая погода, тем раньше активизируются клещи, которые могут быть переносчиками ряда болезней. Поэтому, отправляясь на прогулку или в отпуск, не стоит забывать о мерах предосторожности, особенно в регионах, где клещ более всего распространен: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Почувствовать себя в безопасности поможет программа банка «Защита от клеща».

Больше всего полисов в прошлом году было куплено в апреле. В 60% полисов были застрахованы двое и более человек, каждый четвёртый застрахованный — ребёнок. А самому пожилому застрахованному — 96 лет, ведь в программе нет ограничений по возрасту.

Наталья Харина, директор медицинского страхования «СберСтрахования»:

«Клещи начинают просыпаться в марте, а пик их активности приходится на май. Несмотря на свой небольшой размер, клещи переносят опаснейшие заболевания, и если не обнаружить заражение вовремя, то последствия могут быть печальными. Быстро провести все необходимые анализы и получить адекватное лечение поможет страховка: специалисты компании возьмут на себя все организационные вопросы и затраты».

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка:

«Наступила весна, и сибиряки уже планируют свой досуг – многие собираются на дачу, на охоту или рыбалку. Перед выездом на природу стоит подумать о страховке от клеща, которая позволит получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь без лишних затрат, и сделать отдых спокойнее. Статистика за 2022 год подтверждает, что жители региона работы Сибирского банка чаще других оформляют защиту от клеща. Так, например, доля оформлений в прошлом году составляла в Новосибирской области 18,1%, в Красноярском и Алтайском крае — 13,4% и 6,3% соответственно».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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