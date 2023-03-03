Теория «Orch OR»: ученые выяснили, что происходит с душами людей после смерти

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Авторы новой квантовой теории сознания под названием «Организованная объективная редукция», коротко «Orch OR», заявили, что их постулатами можно объяснить даже загробную жизнь, где селятся души усопших людей.

Суть новой теории

Есть коротко, то теория «Orch OR» гласит, что открытие квантовых колебаний в «микротрубочках», которые находятся внутри нейронов головного мозга, дает начало сознанию. Микротрубочки (белковые полимеры) управляют нейрональными и синаптическими функциями и связывают мозговые процессы с процессами самоорганизации на квантовом уровне. Авторы проекта — лауреат Нобелевской премии по физике профессор Роджер Пенроуз из Оксфордского университета и анестезиолог Стюарт Хамерофф из Аризонского университета считают, что их теория может объяснить даже загробную жизнь.

Научная работа Пенроуза и Хамероффа вызвала ряд критических замечаний среди математиков и философов, однако применение квантовой теории в биологическом контексте продолжилось и имело наибольший успех.

Дом для человеческой души

Доктор Хамерофф, возглавляющий Центр изучения сознания Аризонского университета, последние 50 лет посвятил изучению сознания и его отношению к области квантовой механики. Учёный пришёл к выводу – человеческое сознание и вселенная взаимосвязаны. Ряд его опытов доказал, что квантовые вибрации были обнаружены и там, и там.

Так родилась теория «Orch OR», согласно которой человеческое сознание (душа), как квантовая энергия является созданием вселенной и после физической смерти тела возвращается «домой». Сознание, по мнению учёных – это программа мозга, как «квантового компьютера», который продолжает действовать даже после смерти. Эта теория объясняет то, что люди помнят о переживаниях в период клинической смерти. Даже если человек умрёт окончательно, то информация останется во Вселенной, где и хранилась до рождения этого человека.

МРТ подтвердила

Ученые Пенроуз и Хамерофф опубликовали полученные результаты своей квантовой теории более 20 лет тому назад. С тех пор произошел научно-технический прогресс и появилась, к примеру, томография головного мозга, которая лишь подтверждают их теорию о бессмертии человеческого сознания (души).