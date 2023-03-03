В Новосибирске 13 марта начнется суд над няней, обвиняемой в гибели двоих детей

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В Новосибирске 19-летнюю девушку будут судить за гибель малышей, которых она оставила без присмотра.

Первомайский районный Новосибирска суд назначил дату судебного заседания по уголовному делу в отношении 19-летней девушки, которую обвиняют в гибели двоих малышей-погодок. Информация об этом появилась на сайте суда.

Ее обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасности для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние».

Напомним, девушка была няней детей. 20 декабря она оставила годовалую девочку и двухлетнего мальчика без присмотра в запертой квартире и ушла в косметический кабинет, чтобы нарастить ресницы. Также сообщается, что няня не убрала в недоступное для детей место огнеопасные предметы, которые и стали причиной трагедии. В квартире начался пожар и дети попросту задохнулись. Известно, что няня получала за свои услуги 4000 рублей в день.

Суд над няней состоит 13 марта в 14 часов.

При этом 24-летнюю мать малышей, против которой также было возбуждено уголовное дело, суд оставил по подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мать погибших детей рассказала подробности трагедии.