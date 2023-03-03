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В Новосибирске будут судить мать погибших при пожаре в Первомайском районе детей

Фото В Новосибирске будут судить мать погибших при пожаре в Первомайском районе детей
Фото В Новосибирске будут судить мать погибших при пожаре в Первомайском районе детей

Фото: СКР НСО

В Новосибирске пройдёт суд над матерью двоих детей, которые погибли при пожаре, оставшись без присмотра.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летней матери двоих детей, которые погибли при пожаре 20 декабря в Первомайском районе. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, на протяжении двух лет — с 29 сентября 2020-го по 20 декабря 2022 года женщина оставляла своих детей в ненадлежащих условиях и под присмотром малознакомых людей. В день, когда произошла трагедия, с детьми была 19-летняя няня, которая надолго ушла из дома. Мать также находилась далеко от места проживания — она легла спать и не отвечала на звонки, уточнили в прокуратуре.

«В период времени с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 20.12.2022, имея реальную возможность приехать к своим малолетним детям и обеспечить надлежащие контроль, присмотр, уход и заботу об их жизни и здоровье, будучи поставленной в известность лицом, осуществлявшей по устной договоренности за денежное вознаграждение уход за ее детьми, об оставлении последних одних без присмотра, отказалась вернуться к месту их пребывания, сославшись на усталость и желание отдохнуть, после чего легла спать и не отвечала на входящие звонки», — рассказали в ведомстве.

Матери предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, сопряжённом с жестоким обращением. Также в отношении неё расследуют дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу).

Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд.

Напомним, в конце февраля Сиб.фм сообщал, что няня, обвиняемая в гибели двух детей при пожаре в квартире в Первомайском районе, также предстанет перед судом. Следователи предъявили 19-летней Ксении обвинения по факту оставления в опасности и причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. По данным регионального Следственного комитета, Ксения с 14 декабря работала няней у двух малолетних детей. 20 декабря она без присмотра на длительное время оставила их одних в квартире, где произошел пожар. Дети погибли от угарного газа.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 19-летняя няня ушла в салон красоты, оставив малолетних детей одних в квартире.

Позже мать погибших на пожаре в Новосибирске детей опубликовала прощальный пост.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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