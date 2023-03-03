В Новосибирске изменился график выплаты пенсий из-за выходного 8 Марта

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На фоне праздничных дней в Новосибирске изменится график выплаты пенсий и других мер соцподдержки.

Внесены изменения в график выплаты пенсий и других пособий по линии СФР через почтовые организации из-за празднования Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщили в новосибирском отделении Социального фонда России.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима, Отделении почтовой связи 630066 г. Новосибирска:

2 марта за 4 марта;

3 марта за 3 и 5 марта;

6 марта за 6 и 8 марта;

7 марта за 7 марта.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

3 марта за 3 и 5 марта;

4 марта за 4 марта;

6 марта за 6 и 8 марта;

7 марта за 7 марта.

При этом в почтовых отделениях других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут происходить в том графике, в котором работает каждое отделение.

«Также в связи с тем, что 11 число (день перечисления «первого потока» денежных средств на выплату пенсий и ряда иных выплат по линии СФР в кредитные учреждения) в марте выпадает на выходной день, средства в банки будут перечислены досрочно — 10 марта. Зачисление средств на счет пенсионера требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как СФР перечислит деньги на счет в кредитной организации», — рассказали в СФР.