В Новосибирской области 100 домов попали в программу капитального ремонта в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске рассказали о ходе капитального ремонта дома №65 по улице Советская.

В пятницу, 3 марта, в Новосибирске начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ региона Евгений Юрченко совместно с представителями Фонда модернизации ЖКХ проверил ход работ по капитальному ремонту дома №65 по улице Советская.

С 2018 года на данном объекте было выполнено 90% ремонтных работ. В 2018 году заменили инженерные системы — горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, канализацию и подвал. Работы над фасадом завершили летом 2022 года. Весной 2023 года проводится реконструкция кровли. Стоимость этого этапа ремонта — 11 миллионов рублей.

Весь ремонт планируется завершить в течение 30-40 дней, то есть к середине апреля 2023 года.

По словам Ивана Головина, подрядчика по ремонту кровли управляющей компании «Мастер-дом-сервис», главная сложность обусловлена тем, что объект находится в центре города, и зачастую нет возможности привлекать к работам спецтехнику.

«Отношения с жителями сейчас хорошие, потому что они видят результат работы, понимают, что ничего затягиваться не будет, оказывают даже содействие»

«В рамках работы мы оцениваем работу подрядчика как "хорошо". Оценку "отлично" получит, когда сдаст [проект]», — комментирует ход ремонта Дмитрий Кулешов, первый заместитель исполнительного директора фонда модернизации ЖКХ.

В 2023 году в Новосибирской области планируется отремонтировать 100 многоквартирных домов, при том, что в 2022 году аналогичный план не был выполнен из-за проблем с поставками материалов. С нового года цены на поставки стабилизировались, поэтому придерживаться планов стало возможно.

Большая часть планов по модернизации жилых домов приходится на здания с высотой 5 этажей и выше, так как двух- и трёхэтажные дома в большом количестве ремонтировали ранее.

Одной из проблем ремонта «хрущёвок» Дмитрий Кулешов назвал плоские крыши. Плиты для кровли к ним уже не производят, и проектировщики принимают решение использовать скатные фальшкрыши. Впрочем, это только увеличивает срок эксплуатации: у плоских крыш он составляет 10-15 лет, у скатных — 25-30 лет.

В 2023 году бюджет на капитальный ремонт в Новосибирской области увеличен до 518 миллионов рублей. В рамках господдержки также выделяются дополнительные деньги на замену и обновление лифтов.

При этом жители обновленных домов не заплатят больше за капитальный ремонт: превышение стоимости компенсируется из областного бюджета, заявил начальник управления жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Юрченко.