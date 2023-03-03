Завалит деньгами: три эти знака Зодиака неожиданно разбогатеют в марте 2023 года

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Прибыль на ровном месте и баснословные доходы посулили астрологи представителям трёх знаков Зодиакального круга. Подставлять ладошки и ловить богатство этим «астросчастливчикам» следует уже в начале новой весны-2023.

По натальным расчётам российского астролога и таролога Анжелы Перл, астрологическая «воронка успеха» закрутиться в первых числах марта 2023 года. Но попасть в её сумасшедший и щедрый вихрь смогут лишь три знака Зодиака. С этими заключениями согласен и другой астролог Влад Росс. По единодушному мнению экспертов, март первый весенний месяц откроет финансовые возможности для многих людей.

Скорпион или баловень судьбы

Представители этого знака Зодиакального круга в марте 2023 года могут смело назвать себя звездными счастливчиками. Благодарить за невероятное финансовое везение стоит Марс, которая присутствует в натальной карте Скорпионов. Именно эта воинственная планета привлечёт глобальные перемены в жизнь представителей этого знака и поможет им обогатиться.

Весы поймают удачу за хвост

В начале новой весны представители этого знака Зодиака, благодаря их невероятно острой интуиции, привлекут удачу на свою сторону и уверенно будут держать её за хвост. Невероятные успехи в бизнесе и в личной жизни ждут их, начиная с 10 марта (Новолуние).

Лев и трудоголизм

Представители огненной стихии всегда отличались от других знаков Зодиака высокой трудоспособностью и целеустремлённостью. Первый месяц весны-2023 щедро вознаградит их за стойкий, боевой характер. Конечно, Львам придется много работать, но именно это и поможет им достичь невероятных успехов.

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