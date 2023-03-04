100 лет Новосибирскому областному суду: торжественное собрание

3 марта состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Новосибирского областного суда.

В мероприятии, проходившем в зале областной филармонии, приняли участие руководители и судьи судов всех уровней: Верховного Суда России, кассационных и апелляционного суда, судов субъектов общей юрисдикции, руководители органов государственной власти Сибирского федерального округа, Новосибирской области, а также судьи и государственные гражданские служащие Новосибирского областного суда, председатели районных судов региона, ветераны судебной системы.

Мероприятие открыл губернатор Новосибирской области А.А. Травников, он отметил большой вклад коллектива областного суда в развитие судебной системы не только региона, но России. Далее с приветственными словами выступили, судьи Верховного Суда РФ С.Н. Абрамов и Г.Н. Истомина, председатели судов: Восьмого кассационного суда общей юрисдикции – А.Н. Кирюшин, Пятого апелляционного суда общей юрисдикции – М.В. Алексина, Кассационного военного суда – А.А. Красько. Также присутствующих с юбилеем поздравили председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. Шимкив, председатель Совета депутатов Новосибирска Д.А. Асанцев.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие судебной системы судьям, судьям в почетной отставке и государственным гражданским служащим Новосибирского областного суда были вручены ведомственные награды Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также почетные грамоты и благодарственные письма органов законодательной и исполнительной власти Новосибирской области и г. Новосибирска.

В завершении мероприятия председатель Новосибирского областного суда поблагодарила коллег и ветеранов судебной системы за добросовестный труд: «Мы официально закрыли предыдущее столетие и начали создавать новую историю, и только от нес зависит какой она будет.. Каждый из нас вносит значительный вклад в отправление правосудия. Я очень хорошо ощущаю вашу поддержку, и вместе в это непростое время мы еще многое можем сделать на благо нашей Родины».