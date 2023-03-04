«Чек печатать?» - раскрыт главный обман стариков на кассах супермаркетов

Pixabay.com

Обмануть доверчивого старика легко, оттого самыми частыми жертвами обмана на кассе супермаркета становятся наивные пожилые люди. Кроме того, именно эта категория покупателей сильнее всего страдает от инфляции и роста цен на продукты.

Безжалостное опустошение кошельков

Иначе и не назовёшь способы обмана пожилых людей на кассах многочисленных и популярных супермаркетов. Справедливости ради отметим, что эти «приёмчики» очень просты в исполнении и рассчитаны на старческую доверчивость и низкую концентрацию внимания пожилых людей. Любой человек активного, среднего возраста с лёгкостью заметит такие незаконные манипуляции на кассе, поэтому с ним подобные трюки коварные кассиры провернуть даже не пытаются.

Коварный товарный чек

Описанные ниже способы обмана применяются кассирами супермаркетов исключительно при помощи товарного чека.

1. Лишний товар в чеке — это самая популярная и очень выгодная операция по отъёму денег у покупателя (особенно пожилого, невнимательного и плохо видящего человека). Суть проста – кассир с помощью специального кода пробивают вручную дополнительную позицию в товарный чек. Чаще всего это случается при обширных покупках, так как не многопозиционный чек быстро вскроет обман.

2. Сломанный сканер штрих-кода. В этой ситуации кассир повторно отсканирует «зависщий» код и пробьёт его в чек покупателя дважды, а то и трижды, если повезёт.

3. Подмена штрих-кода. Дорогостоящий товар сканируется на кассе по коду более дешёвого.

4. Невыдача акционного товара. Кассир пробивает акционные продукты, ничего не сообщая об этом покупателю. В итоге бонусная вещь достаётся им самим, вместо того чтобы попасть в распоряжение клиента магазина.

5. Увеличенный ценник. Зачастую цены на один и тот же товар на прилавке и на кассе значительно различаются, причём в пользу продавца.

Как быть?

Внимание и бдительность спасут от подобных ситуаций, уверяют эксперты Роспотребнадзора. По их словам, покупатели имеют полное право снимать на фото и видео витрины и ценники, чтобы, к примеру, на кассе сравнить цену.

Ещё один способ вычислить обман на кассе – это сверка чека и товаров корзине. Конечно, это отнимает время, но зато сохраняет деньги в кошельке.

Несмотря на то, что сегодня магазины буквально напичканы высокоточной техникой, программами мониторинга, электронными весами, человеческий фактор ничем не вытравить, уверена доцент кафедры коммерции и торговли университета "Синергия" Алиса Храмова.