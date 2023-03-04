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Эти пары обречены: названы имена мужчин и женщин с нулевой совместимостью в браке

Фото Эти пары обречены: названы имена мужчин и женщин с нулевой совместимостью в браке
Фото Эти пары обречены: названы имена мужчин и женщин с нулевой совместимостью в браке

Pixabay.com

Совместимость мужчины и женщины принято сверять по знакам Зодиака и индивидуальным натальным картам людей. Но именологи заявляют, что долговечность совместной жизни пары можно заранее предугадать по именам партнёров.

Многие пары буквально мучают друг друга, не совпадая по многим личностным характеристикам. С точки зрения семейной психологии такую несовместимость объяснить просто – разные взгляды на жизнь и полярно разные приоритеты, как основные нестыковки, мешают мирно сосуществовать в паре. Однако именологи, эзотерики и другие эксперты уверяют, что несовместимость пары можно заранее вычислить всего лишь по сочетанию имён мужчины и женщины.

Экспертная оговорка

Прежде чем вы прочтёте список несовместимых имён, прислушайтесь к мнению известного знатока психологии Бориса Хигира, который призывает не переживать, если вы обнаружите в списке себя и свою вторую половинку. По его словам, прочность отношений больше всего зависит от желания разобраться с ситуацией. Если каждый в паре будет стараться понять потребности другого, то ваш союз пройдет любые проверки на прочность.

Фото Эти пары обречены: названы имена мужчин и женщин с нулевой совместимостью в браке 2

АНЖЕЛА и АНАТОЛИЙ

Обладатели этих имён – люди из абсолютно разных миров. Яркая и независимая Анжела плохо сочетается с мягким и замкнутым Анатолием, который полжизни потратит на то, чтобы разгадать загадочную душу супруги. Кроме того, Анжела всегда будет стремиться руководить своим мужчиной и доминировать над ним, подавляя его лучшие мужские качества.

МАРГАРИТА и ИВАН

Мужчины с именем Иван обычно тянутся к теплу и уюту, чего не в силах им обеспечить женщина по имени Маргарита. Такая супруга, как законченная карьеристка, будет сутками пропадать на работе, ведь её главный жизненный приоритет – высокое положение в обществе и материальные доходы. Подобные ценности не стыкуются ни одной гранью.

Фото Эти пары обречены: названы имена мужчин и женщин с нулевой совместимостью в браке 3

ЕКАТЕРИНА и МАКСИМ

А такие пары, в отличие от двух предыдущих, слишком одинаковые по темпераментам и это тоже является почвой для несовместимости. Порывистая Екатерина никогда не уступит принципиальному Максиму, который, в силу своих базовых внутренних настроек, не привык уступать женщине в серьезных вопросах. Супруг однозначно будет подчинять и подавлять партнёршу до тех пор, пока она не выдержит и выпорхнет из лона семьи навстречу своих чувствам, которыми она привыкла жить.

КСЕНИЯ и РОМАН

Этот союз изначально обречён на полный крах. Эгоизм и завышенная самооценка женщин, носящих имя Ксения, застилают им глаза (кроме себя и своих интересов они не видят ничего). Но и носители мужского имени Роман не уступают Ксениям в эгоцентризме. В итоге оба захотят новых впечатлений с другими партнёрами, но и простить, что выбрали не их не смогут.

ВИКТОРИЯ и НИКОЛАЙ

Ни те, ни другие представители этих имён, не способны находить компромиссы и договариваться (едва ли не главное условие долгой совместной жизни). Взаимные противоречия изрядно будут портит отношения в такой паре, как только конфетно-букетный период отойдёт на задний план. Вика начнёт предъявлять необоснованно завышенные требования к Николаю, а он будет поступать по-своему, не учитывая претензии партнёрши. Противоречия быстро перевесят понимание.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
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