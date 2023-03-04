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общество

Новосибирцам выставили новые счета за вывоз мусора от МУП «САХ»

Фото Новосибирцам выставили новые счета за вывоз мусора от МУП «САХ»
Фото Новосибирцам выставили новые счета за вывоз мусора от МУП «САХ»

Фото: Сиб.фм

В приложении для оплаты ЖКХ в Новосибирске выставили счета от МУП «САХ».

Жители Новосибирска заметили смену регоператора по вывозу мусора в платежках. В мобильном приложении для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Платосфера» 3 марта появился счет от нового оператора по вывозу ТКО МУП «Спецавтохозяйство» (САХ). Период оплаты услуг компании начинается 11 февраля.

Уточняется, что смена операторов проходит автоматически, новосибирцам не нужно писать заявление.

Как ранее писал Сиб.фм, кучи отходов образовались во дворах Новосибирска после забастовки мусорщиков.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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