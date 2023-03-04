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Пасха 2023: какого числа отмечается, традиции и ограничения для православных

Фото Пасха 2023: какого числа отмечается, традиции и ограничения для православных
Фото Пасха 2023: какого числа отмечается, традиции и ограничения для православных

Pixabay.com

Праздником победы над смертью называют Светлое Христово воскресенье православные россияне. В нынешнем году отмечается этот день 16 апреля.

По рассказам священнослужителей, в Пасхальное воскресенье случился переход к бессмертной жизни, к победе над адом и смертью, которую даровал нам Христос. Ученики Христа и верные Ему женщины похоронили Тело Господа в пещере, но Он... Воскрес! Отодвинул тяжелый камень гробницы и вышел из нее. Так Пасха победила смерть. Пасха — это главная составляющая христианской веры, надежды на жизнь Вечную.

Пасха, как отправная точка

Многие даты православных торжеств зависят от того, в какой день церковного года празднуется Пасха. К примеру, Вход Господень в Иерусалим, Масленица, начало Великого поста, день Жен Мироносиц, Вознесение Господне, Троица являются переходящими праздниками, отсчёт даты которых ведётся именно от Пасхального воскресенья (эти даты сверяют с лунным календарём).

Пасхальные правила

У праздника Пасхи для христиан есть определенные правила: мы не можем праздновать Пасху раньше еврейского праздника Песах, пояснил священник Александр Востродымов. По его словам, Иисус был распят в полнолуние, в Евангелии сказано, что, когда Он был распят, солнце померкло, поэтому Пасха празднуется в полнолуние. Кроме того, день Пасхи обязательно должен выпадать на воскресенье. Все эти факторы делают Пасху зависимой от лунного календаря и переходящим праздником.

Фото Пасха 2023: какого числа отмечается, традиции и ограничения для православных 2

Как подготовиться к Пасхе?

Подготовка к Пасхе в 2023 году, как и в любом другом церковном году, заключается в посте, молитве и размышлениях о том, что Господь пострадал за наши грехи: «И мы должны достойно и праведно принимать дар жизни, который преподносит нам Пасха Христова», призывает священник Востродымов.

Пасхальные традиции

Воскрешение Христа было истинным чудом – это неоспоримый факт. Накануне этого светлого дня верующие освящают пасхальную трапезу, символы Пасхи — куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Христиане поздравляют друг друга с праздником Пасхи радостным возгласом «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Главной традицией для христиан было и остается Пасхальное богослужение. Пасха в 2023 году состоится 16 апреля, и пасхальное богослужение начнется по традиции в 12 ночи торжественным крестным ходом (символизирует шествие всех верующих за Воскресшим Христом).

Даже пасхальные куличи не зря пекутся из квасного теста. Такой способ приготовление является символом Воскресения Христова — тесто скисает, а потом оживает в руках готовящего, как ожил Христос.

Почему пасхальные яйца нужно красить?

Яйца на Пасху красят, потому что считается, будто Мария Магдалина когда-то подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить о Воскрешении Христа, и принесла яйцо, потому что в те времена не принято было приходить с пустыми руками. Император Тиберий ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. В ту же секунду яйцо стало красным. Возможно, это — не более чем легенда, но христиане красят яйца в красный цвет. Хотя допустимы и другие цвета, и украшения в честь праздника. Красный — это также цвет Царской славы и символ Небесного Царства.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

традиции
православие
Новосибирск
пасха
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