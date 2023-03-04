Преподаватель НГУ из Новосибирска Буднева снялась в шоу "Своя игра" на НТВ

Фото со страницы Людмилы Будневой в "ВК"

Преподаватель НГУ из Новосибирска Людмила Буднева стала участницей интеллектуальной программы "Своя игра" на телеканале НТВ.

Жительница Новосибирска, преподаватель зарубежной литературы в НГУ Людмила Буднева приняла участие в съемках программы "Своя игра" на НТВ. В интеллектуальной игре ее соперниками стали два опытных игрока — инженер из Зеленограда Дмитрий Еловенко и программист из Нижнего Новгорода Михаил Филаткин.

Как сообщает BFM-Новосибирск, Людмила Буднева впервые принимала участие в таком шоу. Она подала заявку, прошла конкурсный отбор, после чего была приглашена в студию. Съемки передачи проходили еще в декабре 2022 года, в эфир выпуск вышел 4 марта.

За игру сибирячка набрала 22 600 очков, но другой участниц Дмитрий Еловенко обошел ее в финальном раунде, правильно ответив на вопрос.

Ведущий в эфире отметил, что преподаватель из Новосибирска играла более чем достойно, просто в этот раз удача оказалась на стороне сильного пола.

Как ранее писал Сиб.фм, 29 октября Василий Смудченко из села Верх-Ирмень Новосибирской области проснулся знаменитым. Накануне в эфире Первого канала вышел очередной выпуск капитал-шоу "Поле чудес" с участием сибирского фермера. Василий Смутченко сумел дойти до финала, выиграть ноутбук и даже подарить ведущему корзину яиц и бутылку самогона.