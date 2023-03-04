Раскрыт удивительный способ избавиться от храпа с помощью носков

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Если вы думаете, что знаете о храпе всё, то французские учёные готовы с вами поспорить, ведь они лечат «ночные трели» при помощи носков.

Смерть во сне

Это только в песнях звучит красиво — «как всем нам хочется не умереть, а всё-таки уснуть», пел когда Владимир Высоцкий. На практике смерть во сне не так привлекательна. Тем более, что медики всего мира давно пришли к неутешительному выводу — риск сердечных заболеваний и внезапной ночной смерти у храпящих людей увеличивается в разы. Это позволило врачам прозвать храп и апноэ «тихими убийцами», ведь они настигают человека прямо во сне.

Терапия носками

Не год и не два, и даже не одно десятилетие врачи ищут верное средство для излечения ночного храпа и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне). Так, в 2011 году в американском журнале респираторной и интенсивной терапии были опубликованы результаты медицинского исследования о благотворном влиянии компрессионных носков на апноэ и храп. Удивительного в этом нет ничего, уверяют медики.

Оказывается, компрессионные носки и чулки, которые обычно используют для лечения тромбоза глубоких вен, своей способностью снижать количество жидкости в нижних конечностях и смещать часть этой жидкости вверх к области шеи могут значительно облегчить течение апноэ. Главное их вовремя снять, а не надеть!

Эксперименты американских медиков тогда, в 2011 году показали — когда мужчины с тяжелым апноэ носили компрессионные чулки каждый день в течение двух недель и снимали их на ночь, их ночные пробуждения сократились вдвое, ведь скопление жидкости по ночам вокруг шеи значительно уменьшилось, пояснила российский врач-кардиолог Ирина Аршинова.

Повторные испытания носков

На сегодняшний день стало известно, что предыдущий опыт решили проверить французские медики. Специалисты больницы Пити-Сальпетриер при Университете Сорбонны набрали 24 пациента и проверяют, уменьшит ли ношение компрессионных носков в течение дня и снятие их ночью количество нарушений, вызванных апноэ во сне. Также испытуемые будут носить специальные носки ежедневно в течение месяца, а затем проведут месяц без них. Исследование займёт не менее года, уверяют французские медики. По их словам, они надеются подтвердить более ранние открытия в этой области.

Отметим, что имеющиеся данные пока свидетельствуют лишь о том, что компрессионные носки и чулки только снижают тяжесть апноэ во сне, а не избавляют от него полностью.